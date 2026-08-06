Gustavo Petro no pierde las últimas horas en el poder para agudizar su discurso contra su sucesor, Abelardo De La Espriella, insistir en que deja un país con buenos indicadores, responder a las críticas y planear viajes de Estado a última hora, como el ocurrido en Cuba y el que, finalmente, no realizó a Estados Unidos.

Petro es político. Sabe que cada minuto en el palacio presidencial es importante para insistir en el discurso de oposición que promete pronunciar y repetir una y otra vez como figura antagónica del gobierno de De La Espriella en los próximos meses.

Al fin y al cabo, aunque su voz seguirá teniendo eco ante la prensa nacional, después del 7 de agosto, el foco principal estará centrado en el Tigre De La Espriella, como lo reconoció a SEMANA su hija, Andrea Petro.

Sin embargo, llama la atención la vicepresidenta Francia Márquez, quien ni siquiera entregó un balance oficial a los colombianos y el país desconoce su agenda o la forma como remató su cuatrienio. Es como si quisiera terminar ya su papel como vicepresidente y cerrar la puerta a futuros escenarios políticos, repiten en varios partidos.

En la noche de este miércoles, 5 de agosto, Márquez se despidió de los colombianos con un corto mensaje en su red social X donde se dedicó exclusivamente a agradecer.

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia de Colombia.

“Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto”, dijo.

Añadió: “Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad. A partir de hoy, en el pasillo de las y los vicepresidentes de la República reposa el retrato de Francia Elena Márquez Mina (2022-2026)”.

La vicepresidenta se despide del país en medio de una profunda división con Petro. Ella ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la forma como se gobernó el país, ha sido crítica de los escándalos de corrupción y ha desnudado su molestia con la falta de ejecución de obras en el Pacífico y zonas apartadas del país, donde la izquierda ganó las elecciones en 2022.

Márquez también termina su cuatrienio distanciada del jefe de Estado porque, tras la creación del Ministerio de la Igualdad para que ella pudiera cristalizar los compromisos de campaña, ese despacho terminó en manos de otros sectores políticos por su pobre desempeño. Su única apuesta durante su paso por la Vicepresidencia fue el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y África.

Juan Espinal Foto: Cortesía prensa Juan Espinal

El congresista por el Centro Democrático, Juan Espinal, le dijo a SEMANA que “a Francia Márquez le pudo más la comodidad y los privilegios del poder que la defensa de las convicciones que decía representar. Terminó siendo cómplice, con su silencio, de la corrupción y del desgobierno del Gobierno Petro. Pasó de ser un referente para los colombianos a quedar en el anonimato”.

Mauricio Toro. Foto: Cortesía / API

El representante por la Alianza Verde, Mauricio Toro, reconoció que “Francia le rompió el corazón a muchos colombianos. Nos ilusionó que una mujer afro y de origen humilde ocupara la Vicepresidencia, pero al final fue una historia de desilusión: su liderazgo se evaporó, el MinIgualdad no fue capaz de consolidarse, su rol como vicepresidenta fue silenciado. No supo salir de la sombra de Petro y nunca consolidó su lugar de liderazgo”.

Representante de Cambio Radical, Julio César Triana Foto: Paula López

Julio César Triana, representante por Cambio Radical, dijo a SEMANA que Márquez no pudo terminar de una peor forma. “Culminó aislada, distanciada del presidente, porque en el fondo no compartía muchas de las cosas que hizo el primer mandatario y sus hombres cercanos. Y aislada porque todos los que ella cuestionó terminaron tomando las decisiones de Petro”.

Triana se refiere a Armando Benedetti, con quien la vicepresidenta tuvo diferencias y se opuso a su llegada al Ministerio del Interior. O la propia Laura Sarabia, cuando fue directora del Dapre. No obstante, a juicio del político huilense, el fracaso más grande de la vicepresidenta fue el Ministerio de la Igualdad.

La representante a la Cámara, Luz Marina Gordillo. Foto: Autor anónimo.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, preguntó en SEMANA: “¿Y Francia Márquez, qué? Mientras el Gobierno de Gustavo Petro llega a su fin, una pregunta comienza a instalarse en la opinión pública: ¿dónde está la vicepresidenta? Durante la campaña fue uno de los símbolos más poderosos del llamado ‘cambio’“.

Y siguió: “Su liderazgo despertó expectativas dentro y fuera del país, y millones de colombianos depositaron en ella la esperanza de una transformación social. Sin embargo, en la recta final del mandato su presencia pública ha sido prácticamente inexistente”.

Se desconoce cuál será el futuro de Francia Márquez después del 7 de agosto. Por lo pronto, espera terminar las últimas horas en el puesto donde lució incómoda en los últimos meses.