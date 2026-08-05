“Es la primera vez que siento el apoyo de un presidente”: hombre atacado con ácido recibirá ayuda de De La Espriella

Lo que comenzó como un mensaje publicado en redes sociales terminó convirtiéndose en una llamada desde el equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella y en una nueva esperanza para Sergio Mogollón, empresario bogotano y el primer hombre atacado con ácido en Colombia.

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En diálogo con SEMANA, Mogollón aseguró que esta es la primera vez que siente el respaldo de un jefe de Estado, luego de años en los que, según él, no encontró apoyo de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque ni Gustavo Petro.

“Es la primera vez que siento el apoyo de un presidente. Nunca había recibido una respuesta como esta y para mí significa mucho porque yo nunca pedí que me regalaran nada, solo una oportunidad para sacar adelante mi empresa”, afirmó.

Su historia volvió a hacerse viral luego de publicar un video dirigido al presidente electo, en el que explicó las dificultades económicas que atraviesa su empresa, especializada en restauración y personalización de vehículos de alta gama, y pidió una oportunidad para acceder a financiación que le permitiera mantener su operación y los empleos que genera.

“No quiero regalos, quiero una oportunidad”

Mogollón explicó que durante los últimos dos años las dificultades económicas, el incremento de costos y las restricciones para acceder a créditos terminaron afectando el flujo de caja de su negocio.

“No estoy quebrado ni me estoy muriendo de hambre. Lo único que necesito es una oportunidad. Nunca he pedido que me regalen dinero; siempre he dicho que prefiero trabajar”, aseguró.

El empresario relató que, como muchos otros emprendedores del país, llegó a enfrentar serias dificultades para cumplir con obligaciones como nómina, arriendos y proveedores.

“Cuando uno es empresario, hace lo que sea para sostener la operación. Vende un carro, empeña un anillo, hace lo que toque, siempre dentro de la legalidad, porque detrás de una empresa hay familias que dependen de ella”, explicó.

La llamada que cambió todo

Tras la publicación del video, la respuesta llegó antes de lo que esperaba.

Según contó, mientras permanecía recuperándose de una cirugía por una peritonitis que incluso puso en riesgo su vida, recibió un mensaje del equipo del presidente electo.

“Me escribieron diciéndome: ‘Tengo órdenes del presidente, por favor, envíeme su número’. Ahí empezó todo”, recordó.

Desde ese momento comenzó una serie de conversaciones con integrantes del nuevo Gobierno para conocer la situación financiera de su empresa.

El empresario aseguró que fue completamente transparente sobre sus deudas, las dificultades que ha tenido con el sistema financiero y las necesidades de capital para seguir creciendo.

Como resultado de esas conversaciones, el Gobierno entrante le presentó una alternativa de acompañamiento a través de Banco Holdings, entidad con la que buscarán estructurar un esquema de financiación para fortalecer su negocio.

“No me están regalando plata. Me están abriendo una puerta que los bancos me habían cerrado. Eso hace toda la diferencia”, afirmó.

Explicó que el apoyo contempla condiciones financieras más favorables y un proceso de fortalecimiento empresarial para consolidar el crecimiento de su compañía.

Una historia marcada por la resiliencia

Detrás de su empresa hay una historia de supervivencia.

El 9 de diciembre de 2011, Sergio Mogollón se convirtió en el primer hombre atacado con ácido en Colombia. El ataque ocurrió cuando intentó evitar que unos delincuentes robaran a la mujer que lo acompañaba.

“El ácido era para ella. Yo puse la cara”, recordó.

Como consecuencia del ataque, perdió un ojo, permaneció ciego durante dos años y medio y ha sido sometido a 58 cirugías.

Sin embargo, lejos de considerar ese episodio como el final de su historia, asegura que fue el punto de partida para reconstruir su vida.

“El ácido es la mayor bendición que he tenido porque me enseñó de qué soy capaz. Hoy manejo, trabajo, genero empleo y entendí que soy capaz de hacer cualquier cosa”, dijo.

También lamentó que el caso nunca fuera esclarecido por las autoridades.

“Nunca hubo justicia. Nunca encontraron a los responsables y prácticamente no hubo investigación”, aseguró.

Sergio Mogollón, víctima de ataque de ácido Foto: Paula López

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Una crítica a los gobiernos anteriores

Durante la entrevista, Mogollón recordó que el ataque ocurrió cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y afirmó que, pese a pedir ayuda públicamente en ese momento, nunca obtuvo respuesta.

“A mí me atacaron con ácido en la Alcaldía del señor Gustavo Petro. Yo pedí ayuda públicamente y nunca recibí respuesta de ningún funcionario”, sostuvo.

También aseguró que nunca buscó apoyo de gobiernos anteriores porque consideraba que no compartía su visión.

“No somos afines. Yo siempre dije que, si Abelardo de la Espriella se lanzaba a la Presidencia, votaría por él”, afirmó.

Un sueño que va más allá de salvar una empresa

Aunque el respaldo del nuevo Gobierno representa un alivio financiero, Mogollón asegura que su objetivo no termina ahí.

Su sueño es convertir su taller en un referente internacional de restauración y personalización de vehículos, inspirado en West Coast Customs, empresa estadounidense en la que tuvo la oportunidad de capacitarse durante dos semanas.

Gracias a ese aprendizaje, desarrolló proyectos únicos en Colombia, entre ellos la transformación de varios vehículos para el cantante Silvestre Dangond, trabajos que lo llevaron a consolidarse dentro del segmento de automóviles de lujo.

Ahora espera que el apoyo anunciado le permita seguir creciendo y generando empleo.

“Quiero dejar un legado. No quiero que me recuerden como el hombre al que atacaron con ácido, sino como alguien que demostró que siempre se puede salir adelante trabajando”, concluyó.