Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, no ha recibido invitación para la posesión de Abelardo De La Espriella

Fuentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señalaron a SEMANA que el presidente del alto tribunal, Alejandro Ramelli, no ha recibido invitación para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto en Cali.

Son conocidos los reparos que De La Espriella ha expresado sobre la JEP, sus críticas a las sanciones restaurativas impuestas a los exguerrilleros de las Farc y las propuestas de integrantes de su círculo cercano para realizar modificaciones a la Jurisdicción.

Aunque Ramelli ha solicitado un espacio para dialogar con el Gobierno entrante, la reunión no se ha concretado.

Hasta el momento, el equipo de De La Espriella no ha confirmado si el presidente de la JEP será invitado o no a la ceremonia.

Por ahora, quienes no recibieron la invitación para asistir a la posesión son Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Paloma Valencia.