Seis propuestas de Asopartes para el Gobierno de Abelardo De La Espriella: la hoja de ruta del sector automotor

Desde este viernes, 7 de agosto, Colombia cambia su rumbo desde la Presidencia de la República con Abelardo De la Espriella como el máximo mandatario de los colombianos, por lo que, como es costumbre con la llegada de cada Gobierno, se abre un nuevo capítulo para cada sector y, a propósito del automotor, Asopartes felicitó al nuevo presidente y le presentó una hoja de ruta con seis puntos que, a su juicio, deberían convertirse en prioridades para fortalecer la industria automotriz.

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La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), a través de un comunicado, manifestó que el gremio enfrenta retos que requieren una articulación entre el Estado y la industria para mejorar la competitividad, generar empleo y brindar mayores garantías a los consumidores.

En esa línea, puntualizó los siguientes seis puntos que, según Asopartes, deben ser prioridad para el fortalecimiento de la industria, el combate a la ilegalidad y la transición tecnológica que vive el mercado mundial.

Asopartes incluye estas propuestas para mejorar todo el sector vehicular. Foto: Asopartes

1. Combatir el contrabando y la informalidad

La primera propuesta apunta a reforzar las acciones contra el ingreso y la comercialización de automóviles y autopartes ilegales, pues este fenómeno afecta la competitividad de las empresas formales y representa un riesgo para la seguridad vial.

2. Renovar el parque automotor

Para Asopartes, este punto implica mejorar las condiciones de seguridad en las vías, reducir las emisiones contaminantes y disminuir sus efectos sobre la ciudadanía.

3. Fortalecer la producción nacional

El gremio también planteó la necesidad de implementar políticas que impulsen la producción de autopartes y el desarrollo de la industria local, con el objetivo de aumentar la competitividad y generar nuevas oportunidades para las empresas colombianas.

4. Crear un entorno que atraiga inversión

La llegada de inversión extranjera es una consecuencia de medidas acertadas y, por ello, Asopartes resalta la importancia de contar con reglas claras y un entorno favorable que permitan consolidar proyectos industriales y fortalecer la cadena productiva del sector.

5. Preparar al sector para la transformación tecnológica

La asociación considera que Colombia debe acelerar la incorporación de herramientas relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial que permiten mantener la competitividad frente a los cambios que experimenta la industria automotriz a nivel mundial.

6. Formar talento para los nuevos desafíos

Finalmente, el gremio destacó la importancia de fortalecer la capacitación del talento humano. La creciente presencia de vehículos híbridos, eléctricos y nuevas tecnologías hace necesario contar con técnicos y profesionales especializados que respondan a las necesidades del mercado.