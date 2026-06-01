Más de medio millón de empleos dependen del sector automotor, aunque persiste alta informalidad

El sector auto y motopartista continúa consolidándose como uno de los mayores generadores de empleo del país, aunque enfrenta un reto persistente: transformar ese peso económico en empleos más formales y sostenibles.

Venta de vehículos nuevos subió 43% durante mayo en Colombia: las marcas más apetecidas y cómo se comportaron los eléctricos

Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe presentado por Asopartes, que muestra un sector capaz de sostener cientos de miles de puestos de trabajo, pero todavía golpeado por altos niveles de informalidad.

Actualmente, las actividades relacionadas con reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de partes generan cerca de 560.000 empleos en Colombia, cifra equivalente al 2,32 % del empleo nacional, consolidando al sector como uno de los mayores dinamizadores laborales del país.

Sin embargo, la preocupación principal continúa siendo la informalidad. Según Asopartes, aproximadamente 48% del empleo asociado con comercialización, mantenimiento y fabricación de autopartes permanece en condiciones informales, aunque el gremio destaca que esto representa una mejora cercana a siete puntos porcentuales frente al año anterior.

El grueso del empleo se concentra principalmente en servicios asociados al parque automotor. El segmento de comercio, reparación y mantenimiento de vehículos agrupa más de 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7% del empleo sectorial, mientras motocicletas aportan aproximadamente 116.000 empleos, reflejando el peso creciente que continúa teniendo este mercado dentro de la economía colombiana.

La importancia del sector también coincide con una recuperación más amplia del mercado laboral colombiano. A febrero de 2026, el país registraba cerca de 24,1 millones de ocupados, es decir, más de 600.000 trabajadores adicionales frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de ese contexto, comercio, reparación de vehículos y motocicletas continúa siendo la actividad económica que más empleo genera en Colombia, concentrando cerca de 4,1 millones de ocupados, equivalentes al 17,3% del empleo nacional.

Aunque el sector logró mantenerse por encima de los 500.000 ocupados desde 2021, los datos muestran una estabilización frente a años anteriores. En febrero de 2025 existían aproximadamente 567.000 trabajadores, mientras en 2026 la cifra se ubicó en 560.000, reflejando una desaceleración del crecimiento laboral posterior a la pandemia.

Más de 90.000 carros fueron traspasados en abril: así está el mercado de vehículos usados

Para Asopartes, el desafío ahora no consiste únicamente en mantener la capacidad de generar empleo, sino en convertir ese volumen en mayor formalización, capacitación técnica y competitividad.

El gremio considera que esos factores serán determinantes para responder a las nuevas exigencias del mercado automotor colombiano y fortalecer la sostenibilidad de una industria que continúa moviendo buena parte de la economía nacional.