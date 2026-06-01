La venta directa gana espacio como opción de emprendimiento y amplía su alcance con herramientas digitales

La venta directa continúa consolidándose como una alternativa de emprendimiento en distintos mercados, impulsada por la búsqueda de modelos de trabajo más flexibles y por la incorporación de herramientas digitales que amplían el alcance de los negocios. De acuerdo con la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), el sector reúne a más de 104 millones de emprendedores independientes en el mundo y genera cerca de US$164.000 millones en ventas globales anuales.

Las cifras de la organización muestran que, durante 2024, el 45 % de los mercados registró un aumento en las ventas minoristas, mientras que Centro y Sudamérica reportaron un crecimiento superior al 11,7 %. Según el sector, el modelo ha evolucionado hacia esquemas que combinan comercialización de productos, desarrollo de redes de ventas, liderazgo y procesos de gestión más profesionalizados.

Entre los sistemas utilizados por algunas compañías se encuentra el mercadeo multinivel, basado en la venta de productos y en la posibilidad de desarrollar redes de distribuidores independientes. En este esquema, los participantes pueden obtener ingresos asociados a las ventas realizadas por su organización.

La consolidación de este modelo también ha estado acompañada por mayores exigencias en materia de transparencia, ética y cumplimiento normativo. Las empresas del sector operan bajo lineamientos de asociaciones internacionales y locales, además de las regulaciones comerciales y de protección al consumidor.

“La sostenibilidad del modelo depende de la venta de productos al consumidor final, y no del ingreso de nuevas personas a la red. Por eso, las empresas serias del sector invierten en productos de calidad, entrenamiento continuo, atención personalizada y prácticas alineadas con las regulaciones, los principios y el marco ético establecido”, afirmó Raúl Manrique, vicepresidente y director general de Herbalife para Centro y Sudamérica.

La participación femenina sigue siendo predominante en la actividad. Según datos del sector, más del 70 % de los emprendedores independientes de venta directa son mujeres. “El modelo ha funcionado como una plataforma de acceso al emprendimiento para mujeres de distintos perfiles, ya que permite conciliar la actividad económica con otras responsabilidades”, comentó Marisol Ahumada, vicepresidenta de Ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica.

Además, el uso de redes sociales y plataformas digitales ha facilitado la expansión de redes comerciales más allá de las fronteras locales, en un contexto de creciente profesionalización de la actividad.