El 10% de las viviendas hechas en el último año en Colombia ha sido para compradores fuera del país: Camacol

Una de cada dos viviendas que se entregaron en Colombia en 2025 portaba el rótulo de verde, lo que tiene un impacto directo en el bolsillo, además de efecto en el medioambiente.

Esa es una de las metas logradas que expuso Guillermo Herrera, presidente de Camacol, durante el congreso de vivienda verde, que es la que se construye para promover un uso eficiente de energía, agua y materiales, lo que conduce a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.

La meta prevista por el gremio era llegar a esa cifra en 2030, pero los constructores se anticiparon y lo lograron cinco años antes. En consecuencia, hay 25 millones de metros certificados con sello verde, lo que ubica a Colombia como el país número 1 en construcción de vivienda sostenible entre 170 países.

Vivienda verde implica ahorro en energía y agua. Foto: Getty Images

Vender afuera, en el plan de reactivación

La reactivación del sector vivienda es uno de los objetivos que expuso Herrera y que hacen parte de la agenda que les están proponiendo a los candidatos presidenciales que se batirán el 31 de mayo por llegar a la Casa de Nariño.

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En la construcción, principalmente de vivienda, confluyen múltiples elementos que requiere la economía colombiana. Allí hay empleo e inversión; demanda de bienes y servicios, y, en el caso de la vivienda verde, protección al medioambiente.

El 20 de mayo, el gremio de la construcción, junto con Asobancaria y Asocajas, presentarán el libro de propuestas para el sector, de cara a la llegada de un nuevo gobierno.

Esta iniciativa se realizó de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, e incluye varios componentes para ponerle el pedal a la vivienda en Colombia.

Entre el paquete de propuestas está el de la internacionalización, con el cual, se buscará aprovechar el incremento de ingresos por vía remesas y seguir impulsando la tendencia que se ha tenido hasta ahora, pues en 2025, el 10 % de las unidades vendidas las adquirieron personas desde fuera de Colombia. De acuerdo con lo expresado por Herrera, en ese sentido hay ciudades que tienen más potencial que otras, como lo muestran las estadísticas existentes, según las cuales, en Cartagena y Santa Marta la cifra de ventas a gente de fuera del país es del 20 %; en el Eje Cafetero es de 25 %, y en ciudades como Medellín, donde se realiza el Congreso de vivienda verde, las ventas a extranjeros o colombianos que viven en el exterior es del 14 %.

Recuperar medidas del pasado

En el libro de propuestas los tres gremios también incluyen la recuperación de medidas del pasado que, a juicio de Camacol, funcionaron, pero fueron desmontadas en este gobierno, como la del subsidio Mi Casa ya. “Fue ejemplo internacional. Permitió que 360.000 familias tuvieran acceso a la vivienda con cuotas inclusive inferiores a las de un arriendo”, recordó Herrera.

El directivo agregó que proponen estrategias como la facilitación en el acceso al crédito, no solo para la población vulnerable, sino para jóvenes y clase media.

También plantean la promoción de la construcción de vivienda en arrendamiento especializado, que es algo que viene funcionando en países como Chile.

Congreso Camacol Verde, que se realiza por cuarta vez, en esta ocasión, en Medellín. Foto: Camacol / Cortesía