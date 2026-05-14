Dólar bajó en Colombia este 14 de mayo: precio oficial de la divisa

El dólar inició la cotización de este 14 de mayo en un precio de $3.785, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.794.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.795. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.784. El precio promedio es de $3.791.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 47,00 millones, registrando además un volumen promedio de 516,48 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 %, llegando a las 98,477 unidades.

Así se mueve la moneda este 14 de mayo. Foto: getty images

Aumento de la gasolina hace crecer gastos de consumo en EE. UU.

El aumento de los precios de la gasolina impulsó al alza en abril los gastos de los estadounidenses, cuyo consumo pierde fuelle en general, según datos oficiales publicados el jueves.

El mes pasado, las ventas minoristas ascendieron a 757.100 millones en Estados Unidos, un 0,5 % más que el mes anterior y un 4,9 % más en un año.

Esto supone, sin embargo, una clara moderación con respecto a marzo, cuando el gasto había aumentado un 1,6 % en un mes.

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No obstante, la publicación está en línea con las expectativas de los mercados.

Este indicador, muy amplio, incluye las compras en tiendas, las salidas a restaurantes y el combustible.

La cifra no está ajustada por la inflación, que aumentó en el período considerado. Eso implica que, si bien los estadounidenses han gastado más, no necesariamente han comprado una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.

Aumento de la gasolina hace crecer gastos de consumo en EE. UU. Foto: sirisakboakaew - stock.adobe.com

En particular, se enfrentan al fuerte aumento de los precios en las gasolineras debido a las repercusiones de la guerra en Oriente Medio: su gasto en estaciones de servicio ha aumentado casi un 21 % con respecto al año pasado.