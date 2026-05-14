Así se está comportando el dólar en casas de cambio este 14 de mayo

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva global y medio de cambio internacional. Dominando el 88 % de las transacciones de divisas, es fundamental para fijar precios de materias primas, estabilizar economías locales y proteger el valor de los ahorros en tiempos de crisis.

La moneda americana ha experimentado un escenario de alta fluctuación durante los últimos días. Esto ha provocado que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros volteen a verla con un mayor interés.

El dólar volvió a moverse en Colombia y mantiene atentos a inversionistas, empresarios y consumidores. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 14 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,644.00 y de venta de $3,748.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,686 3,756 70 Cali 3,590 3,745 155 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,624 3,745 121 Pereira 3,640 3,740 100

La tasa de cambio sigue marcando el ritmo de sectores como importaciones, turismo y comercio exterior. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 14 de mayo de 2026 3644 3748 3794.91 miércoles 13 de mayo de 2026 3644 3748 3775.07 martes 12 de mayo de 2026 3608.4 3726.8 3759 lunes 11 de mayo de 2026 3590 3702.4 3747.1 domingo 10 de mayo de 2026 3585 3696.6 3747.1 sábado 9 de mayo de 2026 3585.4 3697 3747.1 viernes 8 de mayo de 2026 3584.4 3698.6 3729.27 jueves 7 de mayo de 2026 3570.8 3681 3706.44

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,700 3,760 60 Cambios Kapital 3,700 3,730 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,690 3,740 50 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,720 3,760 40

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Analistas siguen de cerca los movimientos del dólar ante la incertidumbre económica internacional. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.