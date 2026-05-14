Así se está comportando el dólar en casas de cambio este 14 de mayo

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva global y medio de cambio internacional. Dominando el 88 % de las transacciones de divisas, es fundamental para fijar precios de materias primas, estabilizar economías locales y proteger el valor de los ahorros en tiempos de crisis.
La moneda americana ha experimentado un escenario de alta fluctuación durante los últimos días. Esto ha provocado que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros volteen a verla con un mayor interés.
Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 14 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,644.00 y de venta de $3,748.00.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,686
|3,756
|70
|Cali
|3,590
|3,745
|155
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,624
|3,745
|121
|Pereira
|3,640
|3,740
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 14 de mayo de 2026
|3644
|3748
|3794.91
|miércoles 13 de mayo de 2026
|3644
|3748
|3775.07
|martes 12 de mayo de 2026
|3608.4
|3726.8
|3759
|lunes 11 de mayo de 2026
|3590
|3702.4
|3747.1
|domingo 10 de mayo de 2026
|3585
|3696.6
|3747.1
|sábado 9 de mayo de 2026
|3585.4
|3697
|3747.1
|viernes 8 de mayo de 2026
|3584.4
|3698.6
|3729.27
|jueves 7 de mayo de 2026
|3570.8
|3681
|3706.44
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,700
|3,760
|60
|Cambios Kapital
|3,700
|3,730
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,690
|3,740
|50
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,720
|3,760
|40
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.