Divisas

Así se está comportando el dólar en casas de cambio este 14 de mayo

Este es el movimiento de la divisa en el mercado.

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Redacción Semana
14 de mayo de 2026 a las 9:56 a. m.
El comportamiento del dólar genera expectativa en los mercados y en el bolsillo de millones de colombianos.
El comportamiento del dólar genera expectativa en los mercados y en el bolsillo de millones de colombianos. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque actúa como la principal divisa de reserva global y medio de cambio internacional. Dominando el 88 % de las transacciones de divisas, es fundamental para fijar precios de materias primas, estabilizar economías locales y proteger el valor de los ahorros en tiempos de crisis.

La moneda americana ha experimentado un escenario de alta fluctuación durante los últimos días. Esto ha provocado que muchos ahorradores, inversionistas y viajeros volteen a verla con un mayor interés.

Volatilidad dólar
El dólar volvió a moverse en Colombia y mantiene atentos a inversionistas, empresarios y consumidores. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 14 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,644.00 y de venta de $3,748.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6863,75670
Cali3,5903,745155
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6243,745121
Pereira3,6403,740100
La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La tasa de cambio sigue marcando el ritmo de sectores como importaciones, turismo y comercio exterior. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 14 de mayo de 2026364437483794.91
miércoles 13 de mayo de 2026364437483775.07
martes 12 de mayo de 20263608.43726.83759
lunes 11 de mayo de 202635903702.43747.1
domingo 10 de mayo de 202635853696.63747.1
sábado 9 de mayo de 20263585.436973747.1
viernes 8 de mayo de 20263584.43698.63729.27
jueves 7 de mayo de 20263570.836813706.44

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,7003,76060
Cambios Kapital3,7003,73030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6903,74050
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,7203,76040

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Analistas siguen de cerca los movimientos del dólar ante la incertidumbre económica internacional. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.