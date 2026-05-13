El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, causando varios efectos en el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 13 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.775, lo que significó una variación estable frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.775.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 5, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.770.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.809, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.770. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.794.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.837 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 900,32.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,22 % llegando a las 98,400 unidades.

El dólar continúa registrando variaciones que impactan el comercio y la economía colombiana. Foto: El País

Resiliencia de economía de EE. UU. a prueba por guerra contra Irán

La economía de Estados Unidos, a tenor de los datos, parece estar comportándose bien a pesar de los sucesivos shocks de la pandemia, la guerra en Ucrania, los aranceles de Donald Trump y ahora la crisis energética derivada de la guerra en Irán, pero los economistas advierten que esa resiliencia es precaria.

El crecimiento del PIB fue de un sólido 2% el trimestre pasado, el desempleo se mantiene estable, el mercado de valores está en auge y la inflación —aunque elevada— está muy por debajo de su pico durante la pandemia.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado estas cifras como prueba de que sus políticas económicas.

“La economía es resiliente, pero también se encuentra en una posición algo precaria”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics.

El analista señaló su preocupación por el crecimiento del empleo, que a menudo se utiliza como un indicador de la actividad económica.

Resiliencia de economía de EE.UU. a prueba por guerra contra Irán Foto: stock.adobe.

Aunque el desempleo se ha mantenido estable, el crecimiento del empleo ha fluctuado de forma extrema entre expansión y contracción en el último año, con la creación de nuevos puestos de trabajo muy concentrada solo en el sector de la salud.