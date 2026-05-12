El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional (exportaciones e importaciones), la deuda externa y la inversión extranjera. Su precio, o tasa de cambio (TRM), determina el costo de vida, la inflación y el valor de los productos importados.

El dólar ha fluctuado durante los últimos días de manera ascendente, lo que ha provocado que muchos quieran aprovechar este movimiento para generar mayores rentabilidades, por lo que deciden comprar o vender dólares, dependiendo del lugar en donde los adquieran y los vendan.

Bogotá y Cúcuta presentan los spreads más bajos en la compra y venta de dólares, mientras Cartagena reporta la mayor diferencia cambiaria. Foto: stock.adobe.

Aquí le contamos cuál es la variación de la moneda en casas de cambio, que son son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de monedas extranjeras, actuando como intermediarios para turistas, empresas o particulares que necesitan convertir su dinero de una moneda a otra.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de mayo

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 12 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,67 y de venta de $ 3.702,50.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,644 3,712 68 Cali 3,590 3,725 135 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,680 3,730 50 Medellín 3,539 3,686 147 Pereira 3,600 3,690 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El comportamiento ascendente del dólar impulsa a más colombianos a comprar y vender divisas en casas de cambio autorizadas. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM martes 12 de mayo de 2026 3591.67 3702.5 3759 lunes 11 de mayo de 2026 3591.67 3702.5 3747.1 domingo 10 de mayo de 2026 3587.29 3697.29 3747.1 sábado 9 de mayo de 2026 3587.71 3697.71 3747.1 viernes 8 de mayo de 2026 3585.83 3698.54 3729.27 jueves 7 de mayo de 2026 3573.75 3682.29 3706.44 miércoles 6 de mayo de 2026 3565.63 3675.63 3723.33 martes 5 de mayo de 2026 3567.5 3676.25 3707.58 lunes 4 de mayo de 2026 3565.83 3673.75 3637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,660 3,710 50 Cambios Kapital 3,640 3,680 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,650 3,690 40 Latin Cambios 3,630 3,700 70 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,660 3,700 40

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de ésta publicación, por lo que se recomienda para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.