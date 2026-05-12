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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de mayo

Tenga en cuenta la fluctuación de la moneda en este mercado.

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Redacción Semana
12 de mayo de 2026 a las 8:30 a. m.
Las casas de cambio en Colombia registran alza del dólar este 12 de mayo de 2026, con precios promedio de compra en $ 3.591 y venta en $ 3.702.
Las casas de cambio en Colombia registran alza del dólar este 12 de mayo de 2026, con precios promedio de compra en $ 3.591 y venta en $ 3.702. Foto: El País

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional (exportaciones e importaciones), la deuda externa y la inversión extranjera. Su precio, o tasa de cambio (TRM), determina el costo de vida, la inflación y el valor de los productos importados.

El dólar ha fluctuado durante los últimos días de manera ascendente, lo que ha provocado que muchos quieran aprovechar este movimiento para generar mayores rentabilidades, por lo que deciden comprar o vender dólares, dependiendo del lugar en donde los adquieran y los vendan.

Inflación
Bogotá y Cúcuta presentan los spreads más bajos en la compra y venta de dólares, mientras Cartagena reporta la mayor diferencia cambiaria. Foto: stock.adobe.

Aquí le contamos cuál es la variación de la moneda en casas de cambio, que son son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de monedas extranjeras, actuando como intermediarios para turistas, empresas o particulares que necesitan convertir su dinero de una moneda a otra.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de mayo

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 12 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.591,67 y de venta de $ 3.702,50.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6443,71268
Cali3,5903,725135
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6803,73050
Medellín3,5393,686147
Pereira3,6003,69090

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Dolar Dolár
El comportamiento ascendente del dólar impulsa a más colombianos a comprar y vender divisas en casas de cambio autorizadas. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
martes 12 de mayo de 20263591.673702.53759
lunes 11 de mayo de 20263591.673702.53747.1
domingo 10 de mayo de 20263587.293697.293747.1
sábado 9 de mayo de 20263587.713697.713747.1
viernes 8 de mayo de 20263585.833698.543729.27
jueves 7 de mayo de 20263573.753682.293706.44
miércoles 6 de mayo de 20263565.633675.633723.33
martes 5 de mayo de 20263567.53676.253707.58
lunes 4 de mayo de 20263565.833673.753637.51

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25 % al cierre del año: Corficolombiana
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6603,71050
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,69040
Latin Cambios3,6303,70070
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,6603,70040

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de ésta publicación, por lo que se recomienda para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.

Cumplido sus sentencias o no enfrentaban cargos formales. El acuerdo tiene como objetivo compensar a unas 20,000 personas afectadas por estas prácticas.
La TRM alcanzó los $ 3.759 este 12 de mayo de 2026, reflejando la volatilidad reciente del mercado cambiario en Colombia. Foto: Getty Images