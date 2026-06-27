Polémica tras la muerte de Daveigh Chase: familia cuestiona colecta creada por supuesto novio de la actriz de El aro

La muerte de Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a toda una generación con su papel de Samara Morgan en El aro, ha quedado rodeada por una nueva controversia en Estados Unidos. Diversos medios reportaron sobre una campaña de recaudación de fondos creada en GoFundMe por Roy Hernández, quien asegura haber sido la pareja sentimental de la actriz.

Sin embargo, esta campaña ha sido cuestionada por familiares y personas cercanas a la intérprete. La polémica surgió luego de que John Ryan, exmánager y amigo cercano de Chase, afirmara públicamente que ni él ni la familia reconocen a Hernández como una figura cercana y que la colecta no contaría con el respaldo de los allegados de la artista.

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Mientras que Hernández sostiene que el dinero recaudado sería destinado a rendirle un homenaje digno, la familia insiste en que los gastos funerarios y demás costos ya están cubiertos por el patrimonio de la actriz.

Millonaria herencia

Liam Payne Foto: ap

La Justicia británica resolvió finalmente el destino de la fortuna de Liam Payne, exintegrante de la exitosa boy band One Direction. Bear Grey Payne, de 9 años, fue designado como el único heredero de un patrimonio valorado en cerca de 29 millones de dólares, luego de que el cantante muriera sin dejar testamento.

La legislación de Inglaterra y Gales establece que, en ausencia de cónyuge o unión civil registrada, los hijos son los beneficiarios directos de la herencia. Mientras Bear alcanza la mayoría de edad, los bienes permanecerán bajo la administración de la cantante Cheryl Tweedy y del abogado Richard Mark Bray, quienes fueron nombrados administradores del patrimonio.

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Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Las investigaciones determinaron que murió por múltiples traumatismos y hemorragias internas, y los exámenes toxicológicos detectaron alcohol y drogas en su organismo.

Luego de su muerte, la Justicia argentina imputó a varias personas por presuntas responsabilidades en el caso; sin embargo, los cargos por homicidio involuntario contra tres acusados fueron retirados en 2025, mientras que dos hombres continúan procesados por supuesto suministro de estupefacientes.

Triste partida

Anne Schedeen se hizo famosa por interpretar a Kate Tanner en la serie de televisión ALF. Foto: Redes sociales

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por millones de televidentes como Kate Tanner, la madre de familia en la icónica comedia de los años ochenta Alf, murió a los 77 años, según confirmaron sus deudos a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Schedeen alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en los 102 episodios de la serie emitida entre 1986 y 1990, en la que interpretó a la paciente y protectora madre que convivía con el irreverente extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Oregon, Estados Unidos, construyó una extensa carrera en televisión con apariciones en producciones como Three’s Company, Cheers, Magnum P. I., Judging Amy y Murder, She Wrote. Sin embargo, su papel en Alf la convirtió en una figura emblemática. Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas, fanáticos y medios especializados han destacado el legado de una actriz que dejó una huella imborrable en la historia de las sitcoms.

Debuta como actor

Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, dará un nuevo giro a su carrera al debutar como actor en Forty Love, una película romántica LGBTQ+ Foto: Getty Images via AFP

Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, dará un nuevo giro a su carrera al debutar como actor en Forty Love, una película romántica LGBTQ+ ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional. El joven de 23 años, que anteriormente incursionó en el fútbol y luego se consolidó como modelo para reconocidas firmas de moda, interpretará a un carismático tenista que se convierte en rival y posteriormente en interés amoroso del protagonista de la historia, encarnado por el actor francés Paul Kircher. La cinta será dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti y llegará inicialmente a los cines el 25 de noviembre de 2026.

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La producción explora temas como el deseo, la identidad, la competencia y el descubrimiento personal a través de la relación entre dos jóvenes deportistas de alto rendimiento. El proyecto marca la primera incursión de Romeo Beckham en la actuación después de años ligado al modelaje y a los deportes, una decisión que ha causado expectativa tanto en la industria cinematográfica como entre los seguidores de la famosa familia Beckham.

El elenco también incluye a reconocidos actores franceses, como Guillaume Canet, Benjamin Voisin y una participación especial de Catherine Deneuve.

Boda ultrasecreta

Taylor Swift confirmó que se casa, este fue el lujoso anillo que le dio el deportista Foto: Instagram @taylorswift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue alimentando la curiosidad de miles de fans. Esta vez la atención se ha centrado en una estricta regla impuesta a sus invitados. Según reveló el jugador de la NFL George Kittle, amigo cercano de Kelce y uno de los asistentes al enlace, la pareja pidió expresamente a sus invitados que no lleven regalos. “Absolutamente nada de regalos”, aseguró el deportista durante una entrevista reciente, en la que incluso bromeó con la posibilidad de incumplir la norma para obsequiarle a Kelce una antigua moneda de colección, una de las aficiones conocidas del jugador.

La política de no regalos se suma a otras medidas de privacidad que, según medios estadounidenses, rodean lo que ya es considerado uno de los eventos más esperados del mundo del entretenimiento en 2026. Bajo acuerdos de confidencialidad, tanto organizadores como invitados han mantenido bajo reserva detalles como la ubicación exacta de la ceremonia y acompañantes. Swift y Kelce continúan preparándose para una celebración rodeada de secretismo y con una lista de invitados repleta de celebridades, deportistas y figuras de la industria musical.

Víctima de acoso

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Una ciudadana brasileña fue condenada por la Justicia surcoreana tras ser hallada culpable de acosar de manera reiterada a Jungkook, integrante de la agrupación de k-pop BTS. De acuerdo con la sentencia divulgada por medios locales, la mujer visitó al menos 22 ocasiones la residencia del cantante en Seúl entre septiembre y octubre de 2024, y en uno de los episodios llegó a tocar el timbre de la vivienda 133 veces en un solo día.

Las autoridades concluyeron que su comportamiento constituyó una violación de las leyes surcoreanas contra el acoso persistente, por lo que recibió una pena de prisión suspendida y deberá cumplir con un periodo de supervisión judicial.

Jungkook es una de las figuras más reconocidas de la industria musical asiática y ha enfrentado en varias ocasiones situaciones relacionadas con seguidores obsesivos, conocidos en Corea del Sur como sasaengs. La Justicia consideró que la acusada ignoró repetidas advertencias y restricciones, lo que agravó su situación legal. Aunque la condena quedó suspendida, el fallo busca enviar un mensaje de disuasión a los fans.