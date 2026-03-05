Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne y compartió dolorosa reflexión: “Es tan difícil”

La muerte de Liam Payne fue uno de los sucesos que marcó a los amantes de la música pop en el año 2024, pues en medio de su estadía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cayó del tercer piso del hotel Casa Sur Palermo después de haber consumido sustancias psicoactivas.

Tras más de 16 meses del accidente, Harry Styles, reconocido cantante británico, quien trabajó junto a Liam durante varios años en One Direction, una de las boy bands más exitosas de las últimas décadas, habló del fallecimiento de su compañero y compartió el dolor que sintió al recibir la noticia.

Liam perdió la vida en Argentina tras caer del balcón de su habitación Foto: AFP y AP

En conversación con Zane Lowe para Apple Music dijo: “Es tan difícil perder a un amigo que es como eres tú, de muchas maneras. Es como si viera a alguien con el corazón más amable que solo quería ser grande”, mencionó con notable tristeza frente a las cámaras del pódcast.

Reveló que lo ocurrido con Liam le permitió hacer un análisis de su proceso personal para pensar sobre su propio camino y hacerse algunas preguntas importantes sobre lo que es su proyecto como artista.

Además, señaló que la mejor manera de honrar a quienes fallecieron no es quedarse solo en la tristeza, sino vivir plenamente. Para él, eso significa aprovechar la vida al máximo, ser una buena persona y tratar de vivir de una manera especial, como una forma de rendir homenaje a quienes ya no están.

En resumen, el mensaje transmite que las pérdidas pueden llevar a replantearse la vida y que, en lugar de paralizarse por el dolor, una forma de recordar a quienes murieron es vivir con propósito.

“Fue un momento realmente importante para mí en términos de echar un vistazo a mi vida y poder decirme a mí mismo: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’ Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecieron es viviendo tu vida al máximo como una persona súper especial”, mencionó.