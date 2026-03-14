Harry Styles emocionó con cover de Tears for Fears en el “Live Lounge” y marcó nueva era

Harry Styles volvió a demostrar que es una de las figuras más influyentes del pop en la actualidad, pues en medio de la promoción de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el artista británico ofreció una presentación especial en el tradicional Live Lounge de BBC Radio 1, un espacio reconocido por reunir a grandes nombres de la música para interpretar sus propios temas y versiones inesperadas de clásicos.

La presentación se realizó desde el teatro de los estudios Maida Vale, en Londres, y rápidamente generó conversación entre fanáticos y críticos. Durante el set, Styles interpretó cuatro canciones de su nuevo proyecto musical y sorprendió al público con una reinterpretación de Everybody Wants to Rule the World, uno de los temas más emblemáticos de la banda británica Tears for Fears.

Styles se convirtió en tendencia en redes sociales al interpretar canción de Tears for Fears. Foto: Fotos: Instagram Harry Styles

Acompañado por su banda habitual, el cantante mantuvo varios elementos que caracterizan la grabación original publicada en 1985 dentro del álbum Songs from the Big Chair.

Además del cover, el exintegrante de One Direction aprovechó el escenario del Live Lounge para interpretar varias canciones de su nuevo álbum. Entre ellas estuvieron Aperture, American Girls, Dance No More y Carla’s Song, piezas que forman parte del proyecto discográfico.

Estas interpretaciones sirvieron como adelanto del sonido que define esta nueva etapa artística, caracterizada por una mezcla de pop contemporáneo, matices electrónicos y una estética sonora más introspectiva.

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La elección de Everybody Wants to Rule the World también se suma a la larga tradición de versiones que Styles ha presentado en el Live Lounge a lo largo de los años. En ese mismo espacio, el artista ya había rendido homenaje a músicos de distintas generaciones, interpretando canciones de Fleetwood Mac, Wet Leg, Lizzo e incluso Paul McCartney.

Cada una de estas versiones ha mostrado su capacidad para reinterpretar clásicos desde una perspectiva personal sin perder el respeto por las composiciones originales.

Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

La presentación de Styles llega en un momento clave de su carrera, pues en las últimas semanas, el artista no solo lanzó su nuevo álbum, sino que también protagonizó la apertura de los BRIT Awards y estrenó en Netflix el especial Harry Styles: One Night in Manchester, un concierto grabado durante una de sus presentaciones más comentadas.