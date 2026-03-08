Cultura

¿A qué hora ver HOY el concierto de Harry Styles en Netflix desde Colombia?

El ‘show’ del cantante británico es uno de los contenidos más esperados del mes en la plataforma de ‘streaming’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

8 de marzo de 2026, 1:38 p. m.
El cantante Harry Styles.
El cantante Harry Styles. Foto: Getty Images

El furor por Harry Styles vuelve a sentirse entre sus seguidores gracias al estreno de uno de sus conciertos más esperados en Netflix. La plataforma de streaming sumó a su catálogo un especial que permite revivir la energía del artista británico sobre el escenario, lo que ha despertado gran expectativa entre fanáticos de distintos países, incluido Colombia.

El espectáculo estará disponible hoy en Netflix a partir de las 2 de la tarde (hora de Colombia), momento desde el cual los usuarios podrán acceder al contenido y disfrutar del show completo desde sus hogares.

Styles, de 31 años, detalló que el tour recorrerá 50 conciertos en siete grandes ciudades del mundo, entre mayo y diciembre de 2026.
Styles, de 31 años, detalló que el tour recorrerá 50 conciertos en siete grandes ciudades del mundo, entre mayo y diciembre de 2026. Foto: Fotos: Instagram Harry Styles

La producción promete trasladar a la pantalla la atmósfera vibrante que caracteriza las presentaciones del cantante, quien en los últimos años se ha consolidado como uno de los artistas pop más influyentes del panorama musical internacional.

Harry Styles, exintegrante de One Direction, ha construido una sólida carrera como solista desde 2017. Con discos como Harry Styles, Fine Line y Harry’s House, el artista ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales y ha acumulado múltiples premios, incluidos los Grammy.

Música

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

Arcadia

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

Música

“Las cosas difíciles que he tenido que vivir me han hecho mejor persona”, Juanes revela detalles sobre su nuevo álbum

Música

Arcángel agotó las boletas de su concierto en Medellín para 2026: todo sobre el esperado show

Música

Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne y compartió dolorosa reflexión: “Es tan difícil”

Arcadia

Underworld y mucho más: el Baum Festival entusiasma con su cartel 2026, y el Festival EDC llega a Medellín

Arcadia

Latir Festival: ¿qué propone este festival nacido en Barcelona que aterriza en Bogotá?

Música

Harry Styles está de regreso; tras cuatro años de ausencia, anunció su nuevo álbum

Gente

Emotivas fotografías: en medio de lágrimas, Harry, Louis, Niall y Zayn despidieron a Liam Payne en su funeral en Londres

Gente

“Devastados”: así fue el último adiós de One Direction a Liam Payne; prometieron hablar más del caso

Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne y compartió dolorosa reflexión: “Es tan difícil”

Su propuesta musical mezcla pop, rock y elementos del funk, acompañados por una estética visual que se ha convertido en parte fundamental de su identidad artística.

Precisamente esa combinación de música, estilo y conexión con el público es la que se busca capturar en el especial que llega a Netflix. El concierto recoge algunos de los momentos más memorables de su gira, en la que interpretó varios de los temas que han marcado su carrera.

YouTube video _uNmQZH1ZUE thumbnail

Canciones como ‘As It Was’, ‘Watermelon Sugar’, ‘Sign of the Times’ y ‘Adore You’ forman parte del repertorio que los seguidores podrán escuchar durante la transmisión.

El espectáculo no solo destaca por la interpretación musical, sino por la puesta en escena. Los conciertos de Styles se caracterizan por un ambiente festivo, con un público que suele participar activamente en cada canción.

Además, el artista suele interactuar con los asistentes, compartir mensajes de inclusión y celebrar la diversidad, elementos que se han convertido en una marca distintiva de sus presentaciones.

Más de Música

Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024.

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

Juanes estrenó su duodécimo álbum 'JuanEsteban' este 6 de marzo de 2026

“Las cosas difíciles que he tenido que vivir me han hecho mejor persona”, Juanes revela detalles sobre su nuevo álbum

Concierto de Arcangel en Colombia: estará en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla

Arcángel agotó las boletas de su concierto en Medellín para 2026: todo sobre el esperado show

Harry Styles compartió su reflexión tras la muerte de Liam Payne.

Harry Styles habló de la muerte de Liam Payne y compartió dolorosa reflexión: “Es tan difícil”

Karl Hyde y Rick Smith de Underworld se presentan en el O2 Academy Brixton el 5 de febrero de 2026 en Londres, Inglaterra. Foto: Jim Dyson/Getty Images.

Underworld y mucho más: el Baum Festival entusiasma con su cartel 2026, y el Festival EDC llega a Medellín

Latir Festival llega a Bogotá 2026

Latir Festival: ¿qué propone este festival nacido en Barcelona que aterriza en Bogotá?

EL Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca.

Noche de tumbao’: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena cierran el circuito Bajo Chapinero

Pirineos en Llamas lanzó su disco ‘Aguapanela’ y se prepara para el Festival Estéreo Picnic 2026.

Entre lo instintivo y lo espontáneo: Pirineos en Llamas lanza su disco ‘Aguapanela’ y prepara show en el FEP 2026

Noticias Destacadas