¿A qué hora ver HOY el concierto de Harry Styles en Netflix desde Colombia?

El furor por Harry Styles vuelve a sentirse entre sus seguidores gracias al estreno de uno de sus conciertos más esperados en Netflix. La plataforma de streaming sumó a su catálogo un especial que permite revivir la energía del artista británico sobre el escenario, lo que ha despertado gran expectativa entre fanáticos de distintos países, incluido Colombia.

El espectáculo estará disponible hoy en Netflix a partir de las 2 de la tarde (hora de Colombia), momento desde el cual los usuarios podrán acceder al contenido y disfrutar del show completo desde sus hogares.

Styles, de 31 años, detalló que el tour recorrerá 50 conciertos en siete grandes ciudades del mundo, entre mayo y diciembre de 2026. Foto: Fotos: Instagram Harry Styles

La producción promete trasladar a la pantalla la atmósfera vibrante que caracteriza las presentaciones del cantante, quien en los últimos años se ha consolidado como uno de los artistas pop más influyentes del panorama musical internacional.

Harry Styles, exintegrante de One Direction, ha construido una sólida carrera como solista desde 2017. Con discos como Harry Styles, Fine Line y Harry’s House, el artista ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales y ha acumulado múltiples premios, incluidos los Grammy.

Su propuesta musical mezcla pop, rock y elementos del funk, acompañados por una estética visual que se ha convertido en parte fundamental de su identidad artística.

Precisamente esa combinación de música, estilo y conexión con el público es la que se busca capturar en el especial que llega a Netflix. El concierto recoge algunos de los momentos más memorables de su gira, en la que interpretó varios de los temas que han marcado su carrera.

Canciones como ‘As It Was’, ‘Watermelon Sugar’, ‘Sign of the Times’ y ‘Adore You’ forman parte del repertorio que los seguidores podrán escuchar durante la transmisión.

El espectáculo no solo destaca por la interpretación musical, sino por la puesta en escena. Los conciertos de Styles se caracterizan por un ambiente festivo, con un público que suele participar activamente en cada canción.

Además, el artista suele interactuar con los asistentes, compartir mensajes de inclusión y celebrar la diversidad, elementos que se han convertido en una marca distintiva de sus presentaciones.