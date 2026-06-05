Elena Rose prolonga el universo de ‘Bendito verano’ con su nuevo EP y se alista para un concierto especial antes del Mundial

La cantante y compositora venezolana Elena Rose atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Mientras consolida su crecimiento internacional como una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo, la artista presentó su nuevo EP, No quiero que se acabe el bendito verano, un trabajo que da continuidad al universo musical que comenzó con Bendito verano y que ahora se expande con nuevos sonidos, colaboraciones y una propuesta más cercana a los ritmos afro y tropicales.

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El lanzamiento llega en una etapa de gran exposición para la intérprete, quien además se prepara para una presentación especial el próximo 10 de junio, un concierto que servirá como antesala a la celebración deportiva mundial que concentrará la atención de millones de personas alrededor del planeta. La actuación marcará uno de los eventos más relevantes de esta nueva fase artística, en la que Elena Rose busca seguir fortaleciendo el vínculo emocional con una audiencia cada vez más amplia.

La artista venezolana ha construido una trayectoria singular dentro de la industria musical. Antes de convertirse en una figura reconocida como intérprete, desarrolló una exitosa carrera como compositora, escribiendo canciones para algunas de las estrellas más importantes de la música latina. Su nombre aparece en créditos de artistas como Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Becky G, CNCO y Jennifer Lopez, entre otros. Sin embargo, en los últimos años, Elena dio el salto definitivo al frente del escenario, construyendo una identidad propia basada en letras íntimas, sensibilidad emocional y una fuerte conexión con sus seguidores.

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Ese crecimiento quedó reflejado en el impacto de Bendito Verano, proyecto que desafió las convenciones habituales de la industria al presentar una propuesta inspirada en la energía del verano durante los meses finales del año. La apuesta resultó exitosa. El álbum superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en una de las etapas más significativas de su evolución artística.

La cantante y compositora venezolana es reconocida a nivel global. Foto: Warner Music Latina

Ahora, con No quiero que se acabe el bendito verano, Elena Rose retoma esa narrativa de luz, nostalgia y conexión humana. El EP está conformado por cinco canciones: Quién Contra Mí, TUTUTU junto al artista venezolano Alleh, La Semana en colaboración con el colombiano Manuel Turizo, Te Pensé y Agradecimiento.

La cantante y compositora vuelve con ‘No Quiero Que Se Acabe El Bendito Verano’. Foto: Warner Music Latina

El lanzamiento también llega acompañado de importantes reconocimientos. Recientemente, Elena Rose se convirtió en la primera mujer latina en recibir el premio BMI Impact Award durante los BMI Latin Awards, un reconocimiento que destaca tanto su trabajo como compositora como el impacto que ha alcanzado en la industria musical. El galardón refuerza una trayectoria que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más respetadas del pop latino actual.

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Paralelamente, la cantante continúa expandiendo el alcance de su gira ALMA Tour. Durante los últimos meses ha agotado entradas en ciudades como Miami, Madrid, Barcelona y Ciudad de México, además de presentarse en escenarios de Santiago de Chile, Lima, Quito y Buenos Aires. La gira continuará en Europa a partir de julio con una nueva serie de conciertos que buscarán consolidar su presencia en ese mercado.

La venezolana se presentará en el Auditorio Nacional en Ciudad de México el 10 de junio en el Countdown Concert, un espectáculo que reunirá a Los Ángeles Azules y Belinda y que marcará la cuenta regresiva hacia el inicio del Mundial.