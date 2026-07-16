La Iglesia Evangélica Luterana del Norte de Alemania (Nordkirche) ofrecerá nuevamente atención pastoral en el Wacken Open Air (WOA) de este año. Treinta consejeros estarán disponibles para conversar, brindar asesoramiento y apoyo, según anunció la propia Nordkirche el jueves. El festival al aire libre, que se celebra en la pequeña ciudad de Wacken, en el distrito de Steinburg, tendrá lugar del 28 de julio al 2 de agosto y está considerado el festival de heavy metal más grande del mundo.

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La capellanía evangélica del festival ha sido organizada por la Nordkirche -rama juvenil- durante los últimos 15 años. Los capellanes estarán ubicados en una carpa junto al puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja Alemana (DRK). También habrá una segunda ubicación en un autobús escolar estadounidense adaptado, en la zona norte del área de acampada, y una carpa en la conocida como “Zona de las Ruedas de Acero”.

Misa evangélica en heavy metal

Equipos de dos personas de la capellanía del festival patrullarán el recinto, vistiendo chalecos azul claro distintivos. Abierto a todos: “No importa cuán grandes o aparentemente pequeñas sean las preocupaciones, hablar ayuda, y estamos aquí para escuchar y ofrecer apoyo, abiertos a todos, las 24 horas”, explicó la pastora regional Katharina Schunck. Según ella, el equipo pastoral mantuvo aproximadamente 320 conversaciones con los asistentes al festival el año pasado.

El festival Wacken Open Air recibe a grandes multitudes cada año. Algunos solicitan ayuda a los pastores evangélicos de la Nordkirche. Foto: ABBfoto/picture alliance

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El 29 de julio, habrá nuevamente un servicio religioso de metal a las 4:30 p.m. en la iglesia de Wacken, seguido de una presentación de la banda “Visions of Atlantis”.

La iglesia permanecerá abierta el jueves de 2 p.m. a 7 p.m., y el viernes y sábado de 10 a.m. a 7 p.m., durante los días del festival. El año pasado, alrededor de 1.000 personas aprovecharon el servicio de “Iglesia Abierta”.