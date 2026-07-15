A Tolima llega La Magdalena Fest, evento que reunirá música y cultura en torno al río Magdalena; Fruko y sus tesos, presentes

El 15 y 16 de agosto de 2026, Honda, Tolima, volverá a convertirse en el gran escenario donde la música, el arte, la gastronomía, la memoria y las tradiciones se encuentran para celebrar la riqueza cultural y ambiental del río Magdalena.

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En su octava edición, La Magdalena Fest ofrecerá más de 30 actividades de acceso libre y gratuito para residentes y visitantes, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes alrededor del río más emblemático de Colombia.

Uno de los regresos más esperados será el de los Cantos del Río al tradicional Malecón Turístico de Honda, el escenario natural donde nació el corazón musical del festival.

Allí se presentarán Fruko y sus Tesos, celebrando sus 60 años de trayectoria; el sabor inconfundible de Los Cumbia Stars; los bailes cantados de Enkelé; la propuesta de sonidos urbanos con raíces afro de Afro Fresh; la voz ribereña de Kiara de la Ossa; y la fuerza musical del Pacífico colombiano con De Mar y Río, entre otros artistas invitados.

La programación también recorrerá distintos espacios patrimoniales de Honda con talleres artísticos que activarán la Tipografía Tolima, experiencias de cocina tradicional en vivo en la Plaza de Mercado, la exposición Arrastre, del artista bumangués Sebastián Gómez Vargas, además de diálogos y múltiples experiencias que invitan a descubrir el río desde el arte, la cultura y la memoria.

La Magdalena Fest es una invitación a reconectar con el Magdalena, reconocer su importancia cultural, económica y ambiental, y fortalecer el vínculo entre las comunidades y un territorio que ha marcado la historia del país.

Durante dos días, Honda se transforma en un gran escenario donde calles, plazas, balcones y paisajes dialogan con el patrimonio cultural y fluvial de Colombia.

Como parte de esta edición, el festival presenta su alianza con CoCrea, que realizará el encuentro “Ciudadanos del Río: comunidades creadoras”, un espacio para reflexionar sobre la relación entre los saberes ancestrales, las prácticas culturales y la conservación de los ecosistemas acuáticos en Colombia.

El imperdible destino tolimense que es patrimonio histórico, un escenario perfecto para el ecoturismo

La Magdalena Fest es organizado por DC3 Cultura, en alianza con la Alcaldía de Honda, la Gobernación del Tolima, CoCrea, la Fundación MUV, Cormagdalena y Celsia. La programación completa será anunciada próximamente a través de las redes sociales oficiales del festival.