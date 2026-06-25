El imperdible destino tolimense que es patrimonio histórico, un escenario perfecto para el ecoturismo

El departamento del Tolima se caracteriza por su riqueza natural, cultural y paisajística. Entre sus principales atractivos se encuentran el imponente Nevado del Tolima, ideal para el ecoturismo y el senderismo, así como sus numerosos ríos, cascadas y reservas naturales que ofrecen escenarios perfectos para la aventura y el descanso.

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Además, este territorio es reconocido por su tradición musical y gastronómica. Ibagué es conocida como la Capital Musical de Colombia y alberga importantes eventos culturales, mientras que municipios como Melgar, Honda y Murillo atraen visitantes por su clima, patrimonio histórico y belleza natural.

Este departamento cuenta con encantadores lugares para conocer y uno de ellos es la Ciudad Perdida, un escenario que se encuentra en el municipio de Falan y se caracteriza porque allí se encuentran las ruinas de una ciudadela española del siglo XVII, inmersas en la espesa naturaleza del bosque húmedo tropical.

Este destino es imperdible en un viaje por el Tolima. Foto: Instagram @ciudadperdidafalan

Según la Gobernación del Tolima, estas ruinas se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, distante a unos dos kilómetros del casco urbano del mencionado pueblo, por donde se ha construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada, con lo cual se disfruta de los bosques tropicales, cascadas naturales y charcos de aguas cristalinas, en un recorrido de unas tres horas.

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La información oficial indica, que este patrimonio histórico es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que, según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita.

¿Qué hacer en la Ciudad Perdida de Falan?

Para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo este es un lugar perfecto, pues hay diversidad de actividades para realizar. Por ejemplo, es posible hacer canopy, el cual se compone de cuatro tirolesas que completan un kilómetro de recorrido, terminando en un Puente Tibetano de más de 30 metros de alto.

El Canopy es una de las actividades que los turistas pueden realizar en La ciudad perdida de Falan, Tolima. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

De igual forma, es un escenario perfecto para hacer senderismo. Para llegar a las ruinas perdidas se debe atravesar por los más prodigiosos paisajes naturaleza, tres cascadas, piscinas naturales y túneles. En estas fuentes hídricas es posible darse un refrescante baño.

Para los amantes de las actividades diferentes también es posible realizar espeleología en las diferentes cavernas y hacer avistamiento de flora y fauna, pues allí se encuentran especies de todas las formas, tamaños y colores.

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Para vivir una experiencia mucho más agradable, se recomienda visitar este lugar con ropa adecuada para el recorrido, así como tenis o botas y otros elementos esenciales como linterna para el paso por los túneles.