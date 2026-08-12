Durante años, los Alpes suizos se han consolidado como uno de los mayores atractivos turísticos de Europa por su linda combinación de montañas nevadas, glaciares, lagos, valles y pequeños pueblos alpinos que conforman algunos de los paisajes más reconocibles del continente.

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Una de sus particularidades es que los escenarios pueden variar según la época del año: en invierno se convierten en destinos para esquiar y practicar deportes de nieve, mientras que durante los meses más cálidos son ideales para senderismo, ciclismo, montañismo y contemplación de la naturaleza.

A su belleza natural se suma una infraestructura turística muy desarrollada, con trenes panorámicos, teleféricos, miradores y rutas de montaña que facilitan el acceso a lugares de gran altitud.

Sin embargo, si un viajero está en Suramérica y quiere tener una experiencia que evoca este lindo destino europeo, no tiene que viajar hasta allá, pues en esta región también hay paisajes que se asemejan a ese encantador lugar.

Bariloche es uno de los destinos más lindos de Argentina. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Suiza argentina

En el corazón de la Patagonia argentina se encuentra Bariloche, un destino que comparan con estos Alpes por sus montañas, lagos cristalinos, bosques y paisajes nevados. Esta combinación de naturaleza y clima de montaña le ha valido el apodo de “la Suiza argentina”, convirtiéndose en uno de los destinos más atractivos de Sudamérica.

La ciudad está rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se encuentran lugares como el lago Nahuel Huapi, el cerro Catedral y el cerro Campanario, que ofrecen lindas panorámicas.

La comparación también se debe a que este destino suramericano combina naturaleza de montaña con una marcada influencia europea en su arquitectura, gastronomía y tradición chocolatera.

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Durante el invierno, sus montañas nevadas atraen a viajeros interesados en esquí y otros deportes de nieve, mientras que en otras épocas del año los lagos, bosques y senderos permiten realizar actividades al aire libre como el senderismo.

¿Qué se puede hacer allí?

El portal oficial Bariloche Turismo indica que dado que esta ciudad fue declarada como la ‘capital nacional del turismo de aventura’, es posible disfrutar en los escenarios más variados, de la forma en la que desee.

Bariloche es uno de los destinos más lindos de Argentina. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un destino en el que hay actividades para los más aventureros. Allí se puede hacer buceo, canopy, escalada, cabalgatas, parapente, pesca deportiva, trekking y kayak, entre otras.

También es posible ir a diferentes cerros, realizar excurisones terretres, jugar golf, visitar lagos y playas y viajar en tren, a lo que se suma su rica gastronomía, con casa de té, chocolaterías, restaurantes y cervecerías.

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Las distintas temporadas y estaciones del año están dadas para diferentes gustos. En verano, es un lugar muy tranquilo, ideal para descansar; mientras que el otoño es perfecto para quienes disfrutan de caminar entre bosques que cambian de color y el invierno sí se relaciona con adrenalina pura, pues es el momento de disfrutar de la nieve y practicar deporte de montaña.

La primavera, entre tanto, brinda una combinación ideal de aventura, naturaleza, descanso, nieve de primavera y sol, por lo que es el momento ideal para conocer este paraíso en medio de las montañas.