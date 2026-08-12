El país latinoamericano que espera un importante crecimiento en el turismo de negocios

El turismo de negocios crecerá este año un 13,8 % en Brasil e inyectará en la economía 35.800 millones de dólares (31.024 millones de euros), lo que supondrá el mayor avance entre los 15 principales destinos de viajes corporativos y mantener al país como décima potencia global de este nicho de mercado.

Según el informe ’2026 Business Travel Index (BTI)’ de la Global Business Travel Association (GBTA), el desempeño de Brasil se produce en un contexto de auge mundial del sector, en el cual se gastarán 1,71 billones de dólares (1,482 billones de euros), un 7,2 % más.

El estudio ha señalado que factores como la energía y la estabilidad regional favorecen los viajes de negocios en todo el continente, con “impactos directos” para Brasil y Latinoamérica en general.

El documento también ha constatado que las empresas están orientando los viajes hacia “actividades estratégicas”, lo que exigirá más servicios e infraestructura de conectividad.

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“A nivel global, el gasto promedio diario por viaje de negocios alcanzó los 875 dólares [758,3 euros]. El alojamiento y el transporte aéreo representan el 52 % de los gastos totales del viajero”, ha explicado el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), Bruno Reis.

“Esto demuestra que el país cuenta con infraestructura para atender la demanda de un viajero corporativo. El movimiento financiero generado por este segmento tiene un impacto directo en la economía y en la cadena productiva de nuestros destinos”, ha añadido.

Sao Paulo, Brasil. Foto: Getty Images/iStockphoto

Turismo extranjero

De su lado, el turismo extranjero inyectó 5.600 millones de dólares (4.853 millones de euros) durante los primeros seis meses del ejercicio, un 12,1 % más que hace un año. Solo en junio se facturaron 809 millones de dólares (701,1 millones de euros).

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En el acumulado semestral, el volumen de llegadas fue el segundo más alto para dicho periodo tras arribar a la nación sudamericana 5.261.733 turistas.

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Colombia se consolida como uno de los mercados latinoamericanos de mayor dinamismo para el turismo brasileño. Entre enero y mayo de 2026, Brasil recibió 90.289 visitantes colombianos, el mejor registro histórico para ese periodo y un crecimiento de un 32,10 % frente al mismo lapso de 2025. El resultado confirma una demanda sostenida por el país vecino y se da en un contexto regional favorable, marcado por el avance de la conectividad aérea y por el aumento de los viajes internacionales hacia Brasil.

São Paulo, Río de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina y Pará figuran entre los destinos brasileños más buscados por los colombianos, una preferencia que muestra la diversificación del interés por el país. La demanda ya no se concentra únicamente en el turismo tradicional, sino que combina grandes centros urbanos, cultura, naturaleza, gastronomía, negocios, eventos y destinos con buena conectividad.

*Con información de Europa Press.