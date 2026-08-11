Turismo

España espera recibir casi medio millón de turistas adicionales por eclipse solar

El fenómeno natural ocurrirá este miércoles 12 de agosto.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 6:26 p. m.
El fenómeno natural ocurrirá este miércoles, 12 de agosto.
El fenómeno natural ocurrirá este miércoles, 12 de agosto. Foto: Getty Images

España recibirá 446.700 visitantes adicionales esta semana, del 10 al 16 de agosto, por el eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto, además de provocar un impacto económico con una aportación neta de 347,6 millones de euros, según un informe del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, presentado a finales de julio.

En concreto, el documento precisa que la llegada de casi medio millón de turistas se generará en las 36 provincias afectadas por la totalidad del eclipse y las zonas de atracción cercanas.

Mientras tanto, el gasto turístico de 347,6 millones de euros se dividirá en 247,29 millones de euros procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de euros de los residentes.

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Desde el estudio también se señala que un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia, en tanto se prevé un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025; así como un alza del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026.

No obstante, el informe destaca que la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas.

El eclipse solar genera gran interés entre las personas debido a que es uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año.
El eclipse solar genera gran interés entre las personas debido a que es uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año. Foto: Getty Images/iStockphoto

En recientes declaraciones del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el eclipse fue destacado como “un gran acontecimiento” con índoles científicas y culturales, valorando que abarca una “enorme franja” del país, desde Galicia, Asturias, hasta las Islas Baleares, así como Castilla y León, Castilla-La Mancha, el sur de Cataluña y la Comunitat Valenciana.

“Es un fenómeno que se da cada más de 300 años y, por tanto, desde el punto de vista astronómico, es un acontecimiento muy singular”, subrayó, además de resaltar el fuerte impacto en otros países para sucesos similares.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en julio de 2025 el país recibió 444.851 extranjeros no residentes, un 21% más que en junio del mismo año, y un 6,8% más que en el mismo mes de 2024.
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De cara a este acontecimiento, el Gobierno contará con un Plan especial de Seguridad y un Plan específico de Protección Civil para el eclipse solar del 12 de agosto, con especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

Además, el Ejecutivo ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como centro de seguimiento oficial del eclipse total solar del 12 de agosto. El observatorio acogerá los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo.

*Con información de Europa Press.