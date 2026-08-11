El destino colombiano que está a los pies de un volcán y compite por ser uno de los más bellos del mundo

Colombia es un país con una amplia oferta de destinos rurales que combinan patrimonio cultural, naturaleza, tradiciones y desarrollo comunitario, y gracias a ello varios pueblos de diferentes regiones han sido nominados a formar parte de la selecta lista de los más lindos del mundo.

El plato típico de Nariño que rompe esquemas en el turismo colombiano y que los extranjeros prefieren

Uno de ellos es Consacá, un municipio nariñense que participa este año en los Best Tourism Villages de la ONU Turismo y que se ha consolidado como referente de sostenibilidad, identidad territorial y patrimonio rural.

La iniciativa del organismo multilateral busca destacar pueblos donde el turismo contribuya al desarrollo rural, genere oportunidades económicas y ayude a preservar las tradiciones y la biodiversidad.

Así las cosas, este pueblo nariñense, ubicado en la falda del volcán Galeras, sorprende por sus paisajes, su riqueza histórica y cultural y las iniciativas que buscan impulsar un turismo regenerativo.

Consacá es uno de los destinos bellos para visitar en Colombia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Consacá

De acuerdo con información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), sus calles conservan la memoria de acontecimientos que marcaron la historia de la región, mientras sus casas y fachadas tradicionales cuentan, a través de sus detalles, parte del pasado de este territorio.

Es un territorio que destaca por sus escenarios naturales que lo rodean y que invitan a descubrirlo con calma. Ubicado a solo una hora de Pasto, capital del departamento, Consacá se abre paso entre los destinos rurales que buscan conquistar a viajeros interesados en experiencias auténticas y sostenibles.

Sitios de interés

En este destino ubicado al sur del país hay varios sitios que vale la pena conocer y que hacen parte de su identidad. Por ejemplo, está el Museo Restaurante La Casa del Sol, en el corregimiento de Bomboná.

Así es el pueblo de Nariño de paisajes inolvidables, ideal para desconectarse y vivir experiencias auténticas

De acuerdo con Fontur, este espacio, creado como un proyecto familiar, reúne cerca de 500 piezas históricas que han llegado, en buena parte, gracias a las donaciones de habitantes de la zona. La colección ofrece a los visitantes una manera cercana de acercarse a la memoria del municipio y a distintos episodios de la historia de Colombia.

Allí los viajeros pueden apreciar objetos que despiertan especial interés, como varios balines que, de acuerdo con la tradición local, habrían pertenecido a personajes de alto rango durante la época de la Batalla de Bomboná. Este enfrentamiento, ocurrido durante la campaña independentista, es considerado uno de los acontecimientos relevantes de la historia de la Independencia de Colombia.

Este destino está nominado a ser uno de los más bellos del mundo e ideal para el turismo rural. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Consacá

Otro de los planes es la ruta de la miel de la finca San Juan, un recorrido enfocado en la biodiversidad y la conservación de polinizadores. Los turistas pueden observar abejas en su hábitat natural y aprender sobre la importancia de proteger a estos insectos.

Quien se anima a visitar Consacá se encuentra con un destino que destaca por ser un territorio de imponentes cañones, extensos cafetales y paisajes en los que la historia permanece presente.

Dicen que recorrerlo va más allá de conocer un nuevo destino, pues es una experiencia que conecta al visitante con sus paisajes, sus sabores, sus sonidos y la esencia de sus comunidades.