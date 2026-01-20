Así es el pueblo de Nariño de paisajes inolvidables, ideal para desconectarse y vivir experiencias auténticas

Nariño es considerado un territorio de contrastes, que cautiva con su combinación única de biodiversidad exuberante, cultura vibrante y gastronomía exquisita, ideal para amantes del turismo natural y comunitario.

Al occidente de este departamento, los viajeros pueden encontrar un bello municipio de paisajes inolvidables, ideal para desconectarse y vivir experiencias auténticas, situado a una distancia de 73 kilómetros de la ciudad de Pasto.

Se trata de Ancuya, una población llena de historia, tradición y un entorno que invita a detenerse, respirar aire puro y admirar imponentes montañas que sobresalen por sus tonos verdes cuanto no están cubiertas de neblina.

Enclavada en la cordillera nariñense y rodeado de valles fértiles, este rincón de Nariño invita a alejarse del ruido, reconectarse con la tierra y crear recuerdos memorables al ritmo del campo, la cultura y la calidez de su gente.

Los paisajes de Ancuya que enamoran a sus visitantes

Este pueblo cuenta con una temperatura media que oscila entre los 20 y 22 grados centígrados, un clima perfecto para recorrer con calma su privilegiada geografía andina. Sus caminos de piedra, campos cultivados y paisajes abiertos crean un escenario que invita a la contemplación, la tranquilidad y el asombro de quienes lo visitan.

Paisajes de Nariño.. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ancuya / API

Generalmente, quienes llegan a este municipio suelen quedar enamorados con su entorno natural desde el primer momento. Gracias a estas cualidades, este destino nariñense se consolida como un escenario ideal para el turismo ecológico y rural.

Dentro de las experiencias que ofrece, la Gobernación de Nariño destaca a través de su página web la posibilidad de hacer caminatas por hermosos senderos, recorridos en bicicleta por veredas, visitas a fuentes hídricas y paseos a miradores naturales que permiten una conexión profunda con el entorno.

Las quebradas y nacimientos de agua que hacen parte de este municipio, más allá de ser atractivos turísticos mágicos, tienen un gran valor para el territorio al convertirse en refugios de biodiversidad. En estos espacios, el sonido del agua, el canto de las aves y el silencio del paisaje son los principales protagonistas.

De hecho, estas características son las que hacen de Ancuya un lugar perfecto para recargar energía, conectarse con la naturaleza y despejar la mente un poco de las rutinas.

Los rincones de Nariño que enamoran a los viajeros. Foto: Captura de pantalla YouTube / Colombia Bacana / Alcaldía Municipal de Ancuya

Además de su belleza natural, este municipio también es conocido por conservar con orgullo una identidad forjada a lo largo de generaciones, en la que la religiosidad, la música, el arte y las festividades comunitarias ocupan un lugar central.

Sus celebraciones religiosas, especialmente durante la Semana Santa y las fiestas patronales, suelen atraer a cientos de visitantes cada año, especialmente feligreses, quienes se suman a procesiones, misas y encuentros culturales que llenan de vida al pueblo.

En este destino las festividades más populares se acompañan música tradicional de cuerdas, grupos de danza folclórica y los talleres de artes plásticas y artesanías que mantienen viva una herencia cultural que se transmite de generación en generación, ofreciendo a los turistas una experiencia enriquecedora.