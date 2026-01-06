Aunque Colombia es un país reconocido principalmente por sus destinos icónicos como Cartagena, el Eje Cafetero o el Parque Tayrona, lo que muchos no sabes es que también guarda rincones menos explorados dignos de admirar, que están despertando cada vez más el interés de viajeros curiosos y aventureros.

Algunos de estos lugares se encuentran en los departamentos del Cesar y Nariño, cautivando a sus visitantes con su combinación de naturaleza, cultura y experiencias auténticas ideales para descubrir en este 2026.

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Una de esas joyas ocultas es el asentamiento indígena arhuaco Nabusimake, ubicado en lo alto de las místicas montañas de Sierra Nevada con vistas a Valledupar. Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, el nombre de este destino significa ‘el lugar donde sale el sol’ y se caracteriza por estar rodeado de una naturaleza impresionante.

Visitar este lugar es adentrarse en las culturas tradicionales de la región y tener la oportunidad imperdible de conocer más detalles sobre sus costumbres, tradiciones y legado. “Es uno de los pocos pueblos indígenas en la Sierra Nevada que está abierto al turismo”, señala la fuente.

Pueblo indígena arhuaco Nabusimake. Foto: Créditos: TripAdvisor / API

Allí, los viajeros pueden recorrer senderos rodeados de chozas tradicionales construidas en tierra apisonada y techos de paja, mientras un guía local les revela el profundo significado espiritual del lugar. Además, es posible degustar diferentes preparaciones típicas, elaboradas con ingredientes frescos cultivados por la propia comunidad en estos fértiles y verdes suelos montañosos.

El segundo lugar recomendado para visitar, también en el departamento del Cesar, es el pequeño pueblo de Manaure Balcón, un destino que se distingue por la gran belleza de su vegetación, la frescura de su medio ambiente, la majestuosidad de su río y sobre todo por la amabilidad de su gente.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal de esta población, gracias a su belleza este lugar ha sido fuente de inspiración de viejos juglares del vallenato como son Emiliano Zuleta, Poncho Cotes, Escalona, Andrés Becerra, Leandro Díaz, Juan Manuel Muegues y muchos otros.

Estos artistas describen a Manaure Balcón como una de las poblaciones más pintorescas del Cesar, rica en variedad de paisajes y fauna incrustada en el centro de la Cordillera Orienta, rodeada de verdes e imponentes montañas.

Sus tierras, además, están bañadas por aguas frescas y cristalinas como las del río que lleva su mismo nombre, el cual nace en la Serranía de Perijá, zona del cerro “El Pintao” a una altura aproximada de 3.450 metros sobre el nivel del mar.

A una hora de Cali: así es el paraíso natural que cautiva con piscina, cascada y un río entre montañas en el Valle del Cauca

Por último, en el departamento de Nariño, uno de los lugares imperdibles para visitar es la Laguna de La Cocha, un majestuoso espejo de agua que refleja el cielo y parece guardar las estrellas en su profundidad. Este santuario natural está situado en el suroccidente de Colombia, a solo 40 minutos de Pasto.

También se conoce como el Lago Guamués, y es el segundo embalse natural más grande del país, después de la Laguna de Tota en Boyacá.