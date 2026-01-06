Turismo

A una hora de Cali: así es el paraíso natural que cautiva con piscina, cascada y un río entre montañas en el Valle del Cauca

Este lugar también cuenta con zona de camping y ofrece actividades como senderismo para hacer de su visita una experiencia inolvidable.

Redacción Turismo
6 de enero de 2026, 12:46 p. m.
A pocos kilómetros de distancia de Cali, los viajeros pueden encontrar diferentes atractivos perfectos para compartir en familia. Foto: Instagram @parqueplayaverde2022

Si está en Cali o tiene planeado viajar a la ciudad en sus próximas vacaciones y aún no sabe qué planes hacer o qué lugares visitar, en esta nota podrá encontrar una alternativa perfecta, especialmente si lo que busca es descansar, reconectarse con la naturaleza y disfrutar de un entorno tranquilo, alejado del ruido.

A solo una hora de la capital mundial de la salsa, en el corregimiento de Potrerito, municipio de Pradera, se esconde un paraíso natural que cautiva a sus visitantes con piscina, cascada y un río entre montañas en el Valle del Cauca.

Gracias a sus encantos naturales, este lugar se ha consolidado como un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos los fines de semana, cumpliendo con las tres B que tanto buscan los colombianos: bueno, bonito y barato.

Se trata de Playa Verde, un parque turístico que ofrece todo lo que busca un amante de la naturaleza: ríos cristalinos, hermosas cascadas y piscinas de agua natural que invitan al descanso y disfrutar momentos inolvidables con esos seres queridos.

Además, uno de los factores que lo convierte en un destino imperdible es su accesibilidad para todo tipo de presupuestos. La entrada tiene un valor de apenas $6.000 pesos para adultos y $3.000 pesos para niños, lo que lo consolida como una opción económica para disfrutar de una jornada de descanso en contacto con la naturaleza.

Por otro lado, con el propósito de brindar una experiencia completa, en el lugar los visitantes pueden encontrar una zona gastronómica, donde es posible conseguir un almuerzo desde $25.000 pesos, destaca el medio local Tu Barco.

Para los amantes de las caminatas ecológicas, el Parque Ecoturístico Playa Verde cuenta con diferentes rutas de senderismo, rodeadas por imponentes montañas y una exuberante vegetación que permite sentir una conexión profunda con el entorno.

Adicionalmente, el lugar incluye una zona de camping pensada para los más aventureros y para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno, ya que ofrece un firmamento despejado, perfecto para contemplar las estrellas tras una jornada llena de actividades.

A esto se suma la opción de hospedaje en acogedoras cabañas, construidas con la intención de brindar comodidad y privacidad a los viajeros, ofreciendo un refugio perfecto para recargar energías y disfrutar de la exuberante belleza natural que se encuentra a su alrededor.

En este parque también se realizan a lo largo del año diversos eventos sociales y deportivos que enriquecen la experiencia de los visitantes, los cuales van desde competencias de deportes en la naturaleza hasta reuniones familiares y actividades recreativas para grupos que buscan diversión y convivencia en su entorno natural.

Sitios para visitar cerca a Cali

