Tres sitios turísticos que enamoran a los viajeros en el Eje Cafetero, ideales para visitar en temporada de vacaciones

Esta región cuenta con una amplia y diversa oferta de atractivos que cautivan con la belleza de sus paisajes y las experiencias auténticas que ofrecen.

Redacción Turismo
15 de diciembre de 2025, 7:52 p. m.
Santa Rosa de Cabal
Las termales de Santa Rosa de Cabal son uno de los principales atractivos de Risaralda | Foto: Getty Images

Si está pensando en viajar al Eje Cafetero, pero todavía no sabe qué planes incluir en el itinerario, en esta nota podrá encontrar tres opciones de sitios turísticos imperdibles, que enamoran a los viajeros con la belleza de sus paisajes y las experiencias que ofrecen.

Estos lugares invitan al descanso, la aventura y el contacto con las tradiciones locales, permitiendo descubrir la esencia del territorio cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

En primer lugar, destaca el Parque del Café, uno de los atractivos más emblemáticos de la región, que se distingue por su combinación de cultura, historia y entretenimiento, celebrando el patrimonio cafetero mediante atracciones, espectáculos y actividades temáticas diseñadas para todas las edades.

Su recorrido inicia en el Museo Interactivo, luego continúa por una Sala Sensorial y la Tienda de Café. A esto se suma un sendero que permite aprender sobre el proceso del café, finalizando la experiencia con dos shows que explican el valor de este grano insignia del país a través de emocionantes muestras artísticas y musicales.

Quindío, Colombia
Parque del Café | Foto: Créditos - Facebook: Parque del Café Oficial

El segundo sitio recomendado para visitar durante un viaje al Eje Cafetero, especialmente para quienes buscan un espacio de relajación y cuidado personal, son las Termales de Santa Rosa de Cabal.

Sus aguas calientes son producto de la actividad volcánica de las montañas adyacentes, consolidándose como el destino más relajante de la región Andina que, además, cautiva con el aire fresco de montaña y el verde que predomina en el paisaje que las rodean.

Los termales de Santa Rosa de Cabal- Risaralda. Uno de los lugares mas visitados y mas turísticos del Eje Cafetero, son muy lindos pero evita ir en temporada alta porque se llenan bastante. Tips Adicionales • La carretera desde el parque hasta los termales es en destapada y hay unos tramos en mal estado • COMPRA LAS ENTRADAS POR INTERNET: que no te pase como a nosotros que llegamos a comprarlas en taquilla y nos tocó esperar 2 horas para el siguiente turno • Los turnos son de 4 horas (si es temporada baja de lunes a jueves es sin límite) • Tienen otros servicios como spa, senderismo para conocer como nacen las aguas termales y hotel • Hay tarifas que incluyen almuerzo (revisa la página web) #termalessantarosadecabal #termales #termalessantarosa #santarosadecabal #santarosadecabalrisaralda #risaralda #ejecafetero #ejecafeterocolombia

Muy cerca a esta joya natural que cada año atrae a millones de viajeros, se encuentra el tercer sitio turístico recomendado para visitar, pues Santa Rosa no se limita a las aguas ricas en minerales, sino que también es uno de los principales accesos al Parque Nacional Los Nevados.

En este icónico e importante parque, localizado en el corazón del Eje Cafetero, los visitantes tienen la posibilidad de emprender caminatas de alta montaña para descubrir lagos de ensueño y picos cubiertos de glaciares.

Parque Nacional Natural Los Nevados
Ubicado en pleno corazón del Eje Cafetero, este parque se distingue por las imponentes cumbres heladas de sus tres montañas principales. | Foto: Créditos: Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) / API
Además, es un escenario perfecto para quienes aman hacer avistamiento de aves, siendo el hogar de especies como el chivito de páramo, un colibrí de grandes alturas que extrae el néctar de las flores de frailejón y que es exclusivo de la región.

Por otro lado, entre los mamíferos que habitan la zona se encuentran varias especies icónicas de Colombia, como la danta de montaña, el venado de cola blanca y el puma.

