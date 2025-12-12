Si alguna vez ha soñado con viajar en tren durante la Navidad, esta es su oportunidad. Desde el pasado 27 de noviembre, Turistren, el operador del Tren de la Sabana, anunció su recorrido navideño para 2025, una experiencia imperdible para disfrutar en familia.

Programar esta aventura es bastante sencillo, ya que los tiquetes se pueden comprar en cualquiera de sus estaciones:

Estación de La Sabana- zona centro: Calle 13 # 18 – 24. Únicamente para venta anticipada, el tren NO sale de esta estación.

Calle 13 # 18 – 24. Únicamente para venta anticipada, el tren NO sale de esta estación. Estación de Usaquén – zona norte: Avenida Carrera 9 # 110 – 08.

Para quienes prefieren hacerlo de manera Online,, el proceso se puede hacer a través de Tuboleta ingresando al siguiente enlace: https://tuboleta.com/es/eventos/tren-de-la-navidad-turistren-2025

También están disponibles en los puntos de venta físicos de Tuboleta a nivel nacional y telefónicamente al +57 601 5936300.

Dato importante: Al comprar los tiquetes a través de Tuboleta, es fundamental tener en cuenta que se aplica un recargo por el servicio de $8.600 por tiquete y $8.000 por el total de la compra, concepto localización de las boletas.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de la Sabana en Navidad?

En cuanto al presupuesto, hay un precio único del pasaje por persona que es de $ 72.000 COP. (Niños de brazos menores de 3 años no pagan tiquete siempre y cuando no ocupen un puesto).

Esta ruta navideña con el Tren de la Sabana está disponible desde el 15 de diciembre 2025 hasta el 9 de enero 2026. Sin embargo, la operación tendrá dos excepciones: los días 24 y 31 de diciembre no habrá servicio

Detalles del recorrido y punto de salida

El recorrido inicia en la misma plataforma férrea usada por los servicios de Turistren durante el año: el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, al frente de la Plazoleta de Los Alfiles (carrera 66 con calle 25).

Desde allí, la ruta avanza hacia el norte y realiza su primera parada en la Estación de Usaquén, ubicada diagonal al Centro Comercial Santa Ana (avenida carrera 9 # 110 – 08), donde los usuarios pueden bajarse a disfrutar de música, Papá Noel, los duendes y tomarse fotos con la locomotora iluminada.

Planes para hacer en Navidad | Foto: Créditos: Turistren / API

Posteriormente, el tren continúa hacia la Estación de La Caro, en el municipio de Chía. Allí es posible disfrutar de un hermoso espectáculo de juegos pirotécnicos.