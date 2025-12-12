El Cerro de Monserrate es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia y, por ende, un punto de referencia que reúne cada año tanto a viajeros nacionales como extranjeros, muchos de ellos ansiosos por visitarlo en época de Navidad.

Durante esta temporada, la magia de las fiestas decembrinas se apodera de la montaña, haciendo que desde Bogotá se pueda contemplar una hermosa luz en las alturas que despierta la curiosidad de quienes buscan vivir una experiencia distinta, combinando tradición, naturaleza y el encanto propio de la Navidad.

Por esta razón, en los últimos días Monserrate se ha convertido en protagonista de numerosos videos de creadores de contenido dedicados a los viajes, quienes han destacado su alumbrado navideño que este año fue presentado bajo la temática ‘Las Luces del Mundo’.

¿De qué se trata el alumbrado navideño de Monserrate este año?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este año el alumbrado navideño de Monserrate incorpora estaciones inspiradas en 11 países representadas por arcos y figuras que evocan portales de luz. Estas instalaciones buscan guiar el recorrido y despertar los sentidos de quienes ascienden a la montaña.

Por otro lado, tal como lo han registrado algunos creadores de contenido, por primera vez posible apreciar el alumbrado instalado a lo largo de la línea del Funicular desde varios puntos de la ciudad.

Además, durante el ascenso hacia el Santuario, los visitantes encuentran una serie de referencias visuales inspiradas en vitrales y catedrales europeas, el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes islandeses, las tradicionales sombrillas y el dragón chino.

También se pueden ver íconos arquitectónicos de Estados Unidos, flores de cerezo y peces koi de Japón, junto con elementos característicos de países como Tailandia, Inglaterra, Francia y México.

En resumen, es un recorrido multicultural que sumerge a los visitantes de Monserrate en un viaje por el mundo a través de la luz, transformando cada estación en un portal que conduce a un nuevo destino.

¿Cómo planificar la visita?

Al ser una temática especial para Navidad, lo primero que debe tener en cuenta es que estará disponible hasta el 12 de enero de 2026.

La experiencia está disponible todos los días, de 5:30 p. m. a 11:59 p. m., excepto el 24 y 31 de diciembre de 2025. En estas dos fechas no habrá iluminación navideña y las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m.