Planes para hacer en Cali durante el segundo fin de semana de diciembre: teatro, circo y más opciones para disfrutar en familia

El pasado 7 de diciembre Cali presentó oficialmente su alumbrado navideño 2025, dándole inicio a la temporada decembrina en la ciudad con una oferta de entretenimiento diseñada para toda la familia, con planes para todos los gustos y edades.

Por eso, si planea viajar a la ciudad o ya está recorriendo sus atractivos, a continuación encontrará una lista de planes que podría disfrutar durante el segundo fin de semana de diciembre. Estas actividades, divulgadas por la Secretaría de Turismo de Cali, buscan fomentar la unión familiar y el sano esparcimiento.

Viernes 12 de diciembre

Alma Pacífico, una experiencia que promete despertar todos los sentidos a través de la danza, música en vivo, historia y una puesta en escena que vibra con cada tambor.

Se presentará en el Nuevo Teatro San Fernando, a las 8:00 p.m. Las entradas se pueden adquirir en www.almapacifico.com

Para este mismo día, locales y turistas también podrán disfrutar de la calle salsera más importante del mundo desde las 8:00 p.m. El punto de encuentro será la calle 11, entre las carrera 3 y 4.

Sábado 13 de diciembre

El Circo Valle El Paraíso, un show que enciente la fantasía y cuenta con entrada libre en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Plazoleta Central.

Durante este día habrán dos funciones: la primera es a las 2:00 p.m.; y la segunda a las 9:00 p.m.

Trasnochón BiblioValle, consiste en una agenda cultural disponible también en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, que va todo el día hasta las 11:00 p.m.

Bus turístico de Cali, una forma de explorar los atractivos de la ciudad de una manera distinta. Para vivir esta experiencia es importante agendarse cada lunes en la página web visitcali.travel, donde se publican los cupos disponibles y totalmente gratis.

Este servicio ofrece cuatro rutas, divididas y organizadas de la siguiente manera:

De martes a domingo

9:00 a.m. Cristo Rey

11:00 a.m. Bulevar de Oriente

3:00 p.m. Barrio Obrero

6:00 p.m. Calle 5ta, alumbrado navideño

Domingo 14 de diciembre

Carrera Internacional Río Cali , en la Plazoleta Jairo Varela a las 6:00 a.m.

, en la Plazoleta Jairo Varela a las 6:00 a.m. Festival de la Familia, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., en las Canchas Panamericanas.

de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., en las Canchas Panamericanas. El Cascanueces , clásico de Navidad con la Fundación Ballet Capital en la Arena USC, a las 5:00 p.m.

, clásico de Navidad con la Fundación Ballet Capital en la Arena USC, a las 5:00 p.m. Aguaelulo Salsero, un encuentro entre los verdaderos aficionados de la sala en La Caldera del Diablo, desde las 5:00 p.m.