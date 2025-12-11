Suscribirse

Turismo

Cinco planes para hacer en Filandia, pueblo del Eje Cafetero reconocido por la ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo

Este es un destino ideal para tomar unos días de descanso y apreciar su belleza natural y arquitectónica.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
11 de diciembre de 2025, 6:58 p. m.
Filandia Quindío
Este es uno de los pueblos más lindos para visitar en el Eje Cafetero. | Foto: Gobernación del Quindío/API.

A solo 45 minutos de Armenia, capital del Quindío, se encuentra uno de los pueblos más bonitos no solo de este departamento sino del país. Se trata de Filandia, un destino imperdible si se está de viaje por el Eje Cafetero.

Sus encantos arquitectónicos y su gran riqueza natural llevaron a que en 2023 la ONU Turismo lo escogiera como uno de los pueblos más lindos del mundo y uno de los mejores para hacer turismo rural, por lo que visitarlo se constituye en un plan que todos los viajeros deberían contemplar en sus agendas. Estos son cinco cosas que pueden realizarse para sacar provecho de este mágico y colorido destino.

Contexto: Tres planes para realizar en pareja en un viaje por el Quindío; son imperdibles para unos días de vacaciones

Mirador colina iluminada

Información de la Gobernación del Quindío indica que esta torre fue construida en mangle del Caribe y otras maderas de la región. Permite observar la panorámica de Filandia y 360° de hermosos parajes. En días despejados se ven casi todos los pueblos del Quindío, la ciudad de Pereira, en Risaralda y algunos municipios del norte del Valle del Cauca.

Filandia, Colombia
Filandia, en el Eje Cafetero, es uno de los pueblos más coloridos de Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mirador tiene una altura de 27 metros y cuenta con varios balcones para el avistamiento del paisaje y con un café que abre los fines de semana. Se puede visitar cualquier día, pero son los fines de semana y los festivos los de mayor afluencia.

Belleza arquitectónica

Uno de los planes es admirar la arquitectura de sus casas y edificaciones y uno de los lugares es la calle del Tiempo Detenido, ubicada al norte de la plaza central. Tomó ese nombre porque las viviendas que están a lado y lado se han mantenido en su estructura y aspecto original. Los colores vivos son un común denominador y la belleza de sus balcones dejan sin aliento.

Contexto: No es Salento. El pequeño pueblo del Quindío que enamora con su colorida arquitectura y sus encantos naturales

Plaza principal

Este es un espacio único en donde confluyen los habitantes del pueblo, los viajeros, los arrieros y los yipaos. De acuerdo con la Gobernación, aquí se marcan senderos entre jardines y bancas, y algunos quioscos en los que venden jugos naturales, ensaladas de frutas y salpicones. En las cuadras que lo rodean se aprecian casas de los primeros pobladores, hay varios cafés y restaurantes.

Filandia Colombia
Filandia es uno de los pueblos más lindos del Quindío, imperdible para conocer en un viaje al Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

Templo María Inmaculada

Este templo fue construido principalmente mediante la técnica del bahareque y con madera de cedro y laurel, materiales que se aprecian en su interior y en la secuencia de columnas que lo caracterizan. Sobresale desde 1905, año de su fundación, a un costado del parque principal y sobre la calle séptima. Es una edificación para admirar su belleza.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de ciudad europea, ideal para el turismo rural y ecológico

Reserva Bremen

Uno de los encantos naturales de Filandia es la reserva Bremen, que comparte con otros departamentos, pero hace parte de su magia turística. Es un lugar con una gran belleza paisajística y una importante fuente de agua, gracias a las cuencas de los ríos Barbas, Roble, Cestilla, Consota y Boquía.

Allí es posible hacer avistamiento de aves y fauna silvestre, disfrutar de paisajes de selva húmeda andina, apreciar el cañón del río Barbas, realizar caminatas guiadas y refrescarse en cascadas de agua cristalina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

2. Se cayó la designación de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia ante Palestina

3. Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

4. En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc

5. Estados Unidos emite advertencia mundial de viaje: estos países están bajo alerta por riesgo para ciudadanos y extranjeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FilandiaQuindíoEje Cafeteroturismo

Noticias Destacadas

Cali, Colombia

Planes para hacer en Cali durante el segundo fin de semana de diciembre: teatro, circo y más opciones para disfrutar en familia

Redacción Turismo
Filandia Quindío

Cinco planes para hacer en Filandia, pueblo del Eje Cafetero reconocido por la ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo

Redacción Turismo
Beteitiva, Boyacá

El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘señor de la grieta’, un rincón de gran riqueza natural e histórica

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.