A solo 45 minutos de Armenia, capital del Quindío, se encuentra uno de los pueblos más bonitos no solo de este departamento sino del país. Se trata de Filandia, un destino imperdible si se está de viaje por el Eje Cafetero.

Sus encantos arquitectónicos y su gran riqueza natural llevaron a que en 2023 la ONU Turismo lo escogiera como uno de los pueblos más lindos del mundo y uno de los mejores para hacer turismo rural, por lo que visitarlo se constituye en un plan que todos los viajeros deberían contemplar en sus agendas. Estos son cinco cosas que pueden realizarse para sacar provecho de este mágico y colorido destino.

Mirador colina iluminada

Información de la Gobernación del Quindío indica que esta torre fue construida en mangle del Caribe y otras maderas de la región. Permite observar la panorámica de Filandia y 360° de hermosos parajes. En días despejados se ven casi todos los pueblos del Quindío, la ciudad de Pereira, en Risaralda y algunos municipios del norte del Valle del Cauca.

Filandia, en el Eje Cafetero, es uno de los pueblos más coloridos de Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El mirador tiene una altura de 27 metros y cuenta con varios balcones para el avistamiento del paisaje y con un café que abre los fines de semana. Se puede visitar cualquier día, pero son los fines de semana y los festivos los de mayor afluencia.

Belleza arquitectónica

Uno de los planes es admirar la arquitectura de sus casas y edificaciones y uno de los lugares es la calle del Tiempo Detenido, ubicada al norte de la plaza central. Tomó ese nombre porque las viviendas que están a lado y lado se han mantenido en su estructura y aspecto original. Los colores vivos son un común denominador y la belleza de sus balcones dejan sin aliento.

Plaza principal

Este es un espacio único en donde confluyen los habitantes del pueblo, los viajeros, los arrieros y los yipaos. De acuerdo con la Gobernación, aquí se marcan senderos entre jardines y bancas, y algunos quioscos en los que venden jugos naturales, ensaladas de frutas y salpicones. En las cuadras que lo rodean se aprecian casas de los primeros pobladores, hay varios cafés y restaurantes.

Filandia es uno de los pueblos más lindos del Quindío, imperdible para conocer en un viaje al Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

Templo María Inmaculada

Este templo fue construido principalmente mediante la técnica del bahareque y con madera de cedro y laurel, materiales que se aprecian en su interior y en la secuencia de columnas que lo caracterizan. Sobresale desde 1905, año de su fundación, a un costado del parque principal y sobre la calle séptima. Es una edificación para admirar su belleza.

Reserva Bremen

Uno de los encantos naturales de Filandia es la reserva Bremen, que comparte con otros departamentos, pero hace parte de su magia turística. Es un lugar con una gran belleza paisajística y una importante fuente de agua, gracias a las cuencas de los ríos Barbas, Roble, Cestilla, Consota y Boquía.