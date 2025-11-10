Suscribirse

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de ciudad europea, ideal para el turismo rural y ecológico

Se ubica a 52 kilómetros de Armenia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de noviembre de 2025, 9:54 p. m.
Génova, Quindío
Génova es uno de los municipios más tradicionales del Quindío. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

El departamento del Quindío, ubicado en el Eje Cafetero de Colombia, es uno de principales destinos turísticos del país.

Entre sus municipios se encuentra Génova, ubicado a 52 kilómetros de Armenia, y reconocido por su arquitectura y su tradición cafetera.

Así mismo, es considerado como un lugar privilegiado para el turismo rural, en especial para los amantes de los lugares poco explorados, los cuales “encontrarán en este municipio un sitio ideal para entrar en contacto con la cultura cafetera en su estado más puro”, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Contexto: El pueblo del Eje Cafetero que se llamó antes San Francisco de Paula, una tierra con rica historia y atractivos naturales

Entre los principales lugares de interés del municipio se encuentran la reserva regional Páramo y Bosques Altoandinos y la cascada Las Brisas, reconocidos como lugares ideales para practicar el senderismo, Adicionalmente, en la reserva natural El Mirador se practica el avistamiento de aves.

Génova Quindío
Génova es uno de los municipios tradicionales del Quindío. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Orgullo cafetero

Rutas del Paisaje Cafetero resalta que muchas de las fincas productoras de algunos de los cafés especiales con más reputación se encuentran en Génova, por lo que el municipio tiene ganado un lugar entre “los productores del mejor café del mundo”.

Contexto: Tres lugares para visitar en el Eje Cafetero, además de Salento; son pintorescos y de gran tradición

“Génova es tierra de caficultores orgullosos. En esta localidad se rinde culto al producto insignia de Colombia. Las montañas de este bello municipio son el contexto ideal para el desarrollo de una cultura alrededor de la producción de cafés especiales, sus tierras de origen volcánico y la variedad de microclimas son garantía para la producción de un grano de excelente calidad”, agrega la publicación, que resalta que en la producción de café en esta población hay una mezcla de lo tradicional y lo moderno.

“En la actualidad, en la tradición centenaria del cultivo del café en Génova ha llegado la industrialización. Génova cuenta con su propia planta de transformación en donde se trilla, se tuesta, se muele y se empaca el grano bajo la marca Café Génova”, subraya.

Paisaje Cultural Cafetero

Génova hace parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC), una región reconocida por su excepcional combinación de belleza natural, tradición cafetera y patrimonio cultural. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 2011, y comprende áreas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca.

El Paisaje Cultural Cafetero es mucho más que una zona productora de café. Es el resultado de más de 100 años de interacción entre el ser humano y la naturaleza, en condiciones difíciles de montaña, con un modelo de desarrollo agrícola sostenible y respetuoso del entorno, según señaló el organismo internacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eje CafeteroTurismo en ColombiaQuindío

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.