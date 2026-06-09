Así es el ‘alto del rey’ del Eje Cafetero, un encantador municipio de bellos paisajes y gran biodiversidad

Risaralda es uno de los tres departamentos que conforman el Eje Cafetero, una de las regiones con mayor atractivo turístico del país. Uno de sus 14 municipios es Balboa, ubicado a una distancia de 52 kilómetros de la ciudad de Pereira.

Esta población, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011, se caracteriza por sus imponentes paisajes y su variedad de especies de fauna y flora, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda.

Balboa es conocido con los seudónimos de Alto del Rey, el Balcón Florido de Risaralda o el Balcón Turístico de los Andes.

“Su posición geográfica amerita que se le dé este nombre. Desde Balboa se puede apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda; se pueden divisar las montañas tanto del Valle de Risaralda como del Valle del Cauca y Caldas”, subraya el Comité de Cafeteros.

Uno de sus principales atractivos es el Alto del Rey, que forma parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

Este lugar se encuentra en la cordillera occidental, a más de 1.350 metros sobre el nivel del mar, y alberga especies que son objeto de conservación como el barraquero y el perro de monte, según señala la Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las Áreas Protegidas de Risaralda (Fecomar).

Historia

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que el municipio fue fundado en 1907 por colonos antioqueños, quienes se afincaron en una zona que hasta entonces había estado despoblada por su “accidentada geografía”.

“Desde la conquista, los primeros españoles que llegaron a lo que hoy es Balboa hicieron énfasis en la dificultad que presentaba la zona para todo tipo de actividades comerciales y productivas. El cronista español Nieto Arteta lo describió mejor: ‘El sitio resulta áspero y allí no se puede correr ni un caballo’”, subraya.

Balboa es uno de los municipios cafeteros de Risaralda. Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero

Balboa ganó importancia por la bonanza cafetera a inicios del siglo XX, y este cultivo sigue siendo el más importante en la economía del municipio.

“Hasta la actualidad, la vida productiva de Balboa se concentra, en gran medida, en este producto. La caña, el plátano, el fríjol y el maíz complementan la producción agrícola”, agrega la publicación.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Cultura

Entre los principales eventos culturales del municipio están las fiestas del Paisaje Cultural Cafetero, que se llevan a cabo en abril en el marco del aniversario de su fundación.

“Allí se ofrecen pregones, encuentros culturales, torneos deportivos, circuitos de observación, caminatas ecológicas, entre muchas otras actividades”, subraya el portal.