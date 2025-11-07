El pueblo del Eje Cafetero que se llamó antes San Francisco de Paula, una tierra con rica historia y atractivos naturales

Caldas es uno de los tres departamentos que conforman el Eje Cafetero, una de las regiones con mayor atractivo turístico de Colombia.

Entre sus 27 municipios está Chinchiná, ubicado a 25 kilómetros de Manizales.

Según información del portal Rutas del Paisaje Cafetero, esta es la localidad que “mayor honor le hace al café, insignia de las exportaciones de la región y el cultivo que impulsó el desarrollo económico y social del centro occidente colombiano”.

Esto se debe a que desde su fundación, en el siglo XIX, fue un lugar de tránsito, producción, investigación y abastecimiento del café.

“Esta tradición comenzó a consolidarse en 1938, con la fundación del Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé), muy cerca del municipio y se desarrolló definitivamente en 1973, con la creación de una de las fábricas de café liofilizado más sofisticadas y modernas del mundo y la única en el país, propiedad de los cafeteros”, señala la publicación de Paisaje Cultural Cafetero.

Historia

El pueblo fue fundado en 1857 con el nombre de San Francisco de Paula, en memoria del santo que figuraba en el calendario de ese día. Posteriormente, mediante ordenanza Nº 21 del 26 de abril de 1930, recibe su nombre actual de Chinchiná que en quimbaya significa ‘río de oro’

Se le reconoce primer municipio colombiano donde se produjo energía eléctrica a partir del agua, por ello, es conocido como la ‘ciudad eléctrica’.

“Allí, se ubican las plantas de San Francisco e Ínsula, que abastecen del servicio energético a la mayoría de los municipios del Triángulo del Café, compuesto por Caldas, Quindío y Risaralda”, subraya.

Los cultivos cafeteros son de los grandes atractivos en Chinchiná, Caldas. | Foto: Getty Images

Economía y atractivos

La actividad económica del municipio gira principalmente en torno al procesamiento e industrialización del café.

“Es importante mencionar que es el segundo productor de café a nivel del departamento después de Palestina. La encuesta Nacional Cafetera estima que el municipio cuenta con un área total sembrada de 5.786 hectáreas, con una participación del 6,3 % en el plano departamental”, asegura la Gobernación de Caldas.

En su territorio, se ubica la segunda planta productora de café liofilizado más grande de Latinoamérica.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Antigua Estación del Ferrocarril (declarada Bien de Interés Cultural de la nación) y sus fincas cafeteras de la zona rural.

Adicionalmente, se destaca su ubicación en el suroccidente del departamento, en un punto intermedio entre Manizales y Pereira, a 30 minutos en carro desde las dos ciudades.