El pequeño pueblo de Boyacá que enamora por su riqueza natural y cultural, un destino imperdible a cuatro horas de Bogotá

Está ubicado a 90 kilómetros de Tunja.

2 de febrero de 2026, 9:30 p. m.
Iza es un municipio colonial
Iza es un municipio colonial Foto: Alcaldía de Iza

El departamento de Boyacá tiene 123 municipios con múltiples encantos para sus visitantes. Uno de ellos es Iza, ubicado a 90 kilómetros de Tunja y 240 kilómetros de Bogotá.

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población, que tiene la particularidad de ser la que tiene el nombre más corto de los municipios del departamento, hace parte de la provincia de Sugamuxi y está a 2.560 metros del nivel del mar.

Su temperatura oscila entre los 10°C y los 18°C, cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes y fue declarado ‘Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional’, mediante resolución 617 de 2002 del Ministerio de Cultura.

Su nombre proviene de la palabra chibcha ‘za’, que significa ‘noche’. Otros investigadores interpretan esta palabra como ‘tierra de curación’.

Estos son los encantos del municipio menos poblado de Boyacá, un destino con historia y múltiples expresiones culturales
Iza
Este municipio es reconocido no solo por sus postres, sino por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

También es conocido como el ‘Nido Verde de Boyacá’. Este nombre fue dado por Manuel Ancizar, quien hacia 1850 recorrió la región en calidad de secretario de la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi. “En su obra ‘Peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la nueva granada en 1850-1851′, Ancizar se refiere a Iza como un verde nido en alusión a los sauces, alisos, chicalás, vegetación que daba un entorno natural al centro urbano", señala Situr.

Además, forma parte de la ‘Red de pueblos que enamoran’ desde 2021, iniciativa que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual busca “visibilizar destinos turísticos que tradicionalmente no han sido protagónicos, pero que cuentan con atractivos singulares y característicos que los hacen únicos”.

Sitios de interés

Entre los atractivos del municipio se encuentra el templo del Divino Salvador. Fue construido en 1678 en adobe, teja de barro y lajas bajo el estilo colonial. A la fecha, se conservan las pilas bautismales, el pulpito y el altar mayor de la primera construcción.

Un segundo atractivo es el mural la Palabra en el Tejido. De acuerdo con Situr Boyacá, esta obra que rinde homenaje al conocimiento ancestral. “Los personajes del mural relatan la tradición, los seres míticos, herramientas y oficios vigentes, la flora, fauna y los lugares turísticos”. señala Situr.

El pueblo de Boyacá, reconocido por sus diferentes pisos térmicos y su riqueza cultural, ideal para los amantes de la naturaleza

Otro lugar imperdible es el parque Álvaro Díaz Gómez, el cual recibe el nombre de un destacado líder local y que fue concejal del municipio.

“Entrando el siglo XX estaba cubierto de prados y era habilitado como plaza de toros. Hacia la década de los 70 inicia un proceso de reconstrucción que incluye el piso en cemento, una fuente en el centro, jardines ornamentales, bancas en madera”, agrega el sistema de información turística.

