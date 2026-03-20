El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los destinos turísticos más completos. Su territorio es considerado ideal para visitantes que buscan disfrutar de bellos paisajes naturales, pueblos encantadores y tranquilidad.

Uno de sus municipios es Pauna, ubicado a 120 kilómetros de Tunja, en el occidente del departamento.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su territorio estuvo habitado por indígenas canipas antes de la invasión española. Según relatos históricos, “la etnia pertenecía a la unidad político-territorial de los muzos y estuvo dedicada a la agricultura, en especial al cultivo de algodón, caña y arroz. El poblado español se fundó en el siglo XVII, en un sitio denominado Topogrande”.

“Años después, en 1776, el caserío fue elevado a parroquia por acción del arzobispo de Santa Fe, Don Agustín Alvarado y Castillo y, luego, en 1784, fue trasladado al sitio conocido como Canipa, donde se halla en la actualidad. Finalmente, en 1842, se le concedió vida jurídica al municipio”, agregó Situr Boyacá.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Economía

En su geografía se destacan los cerros de Fura y Tena, cuyos nombres forman parte de la mitología muzo, que describe el origen del mundo.

Debido a que cuenta con varios pisos térmicos, que van desde el cálido hasta el frío del páramo, el municipio produce una gran variedad de productos agrícolas, como fríjol, yuca, papa, maíz, cacao, café, caña, guayaba, papaya, plátano, tomate de árbol, maracuyá, cítricos y pimentón, entre otros. Por ello, es considerado una importante despensa del corredor existente entre los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca.

Este municipio boyacense destaca por sus lindos paisajes. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Tobasía, un acogedor de destino con historia y tradición

El municipio también es reconocido por su riqueza ambiental, con grandes extensiones de bosques y numerosas especies de flora y fauna nativas.

“A Pauna se le conoce, además, como ‘la puerta verde de Boyacá’ y no es para menos, pues son varios los sitios turísticos que refrendan este apelativo: los cerros de Fura y Tena, la cascada La Tunera, el pozo Aguasal y diversos centros recreacionales”, señala Situr.

En materia cultural, entre las principales expresiones se encuentra el festejo del Día del Campesino, un evento que reúne a propios y visitantes “en torno a danzas, música y platos típicos locales, como el tradicional sancocho de pollo campesino, que está acompañado de papa, yuca y plátano, y la carne asada con yuca”. Además, en el ámbito artesanal, son famosos los productos elaborados con fique, caña y totumo.