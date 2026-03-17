Turismo

El pueblo de Boyacá, cuyo primer nombre fue San Antonio; un acogedor destino a más de una hora de Tunja

Está ubicado a 44 kilómetros de Tunja.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 1:22 p. m.
Firavitoba les ofrece a los turistas, además de historia, sitios naturales para conocer.
Firavitoba les ofrece a los turistas, además de historia, sitios naturales para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El departamento de Boyacá es uno de los destinos más auténticos y encantadores de Colombia. Se le reconoce por su rol determinante en la independencia, sus paisajes montañosos y sus pueblos perfectamente conservados.

Uno de sus 123 municipios se encuentra Firavitoba, ubicado a 44 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el nombre de este municipio es de origen chibcha. “Cuando los españoles llegaron al caserío, este llevaba el título de Firavia, nombre del cacique del poblado; según la tradición, los españoles le agregaron la palabra Toba a Firavi y le quitaron la a”, señala la publicación.

Su fundación hispánica se llevó a cabo en 1655, con el nombre de San Antonio de Firavitoba.

Turismo

Sopó se prepara para celebrar su segundo Festival del Queso, un evento con el que le dará la bienvenida a la Semana Santa

Turismo

A dos horas de Bogotá, el municipio que combina paisajes montañosos con fuentes hídricas: un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Muchos no lo sabían: este es uno de los principales encantos del Pueblito Paisa en Medellín

Turismo

A 20 minutos de Barichara: el tesoro histórico y cultural escondido entre montañas, ideal para pasar días de descanso

Turismo

La ciudad del Caribe colombiano que registró un importante incremento en viajeros internacionales

Turismo

Tres trucos infalibles para evitar las arrugas en la ropa al viajar; también son útiles para ahorrar espacio en el equipaje

Turismo

El municipio boyacense inscrito en el libro de los Guinness Records, un destino de balnearios naturales y senderos ecológicos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘nuestra tierra’, un destino con historia y riqueza cultural

Deportes

Sigue la preocupación en Millonarios por Falcao García: nuevo reporte y tristeza para los hinchas en Boyacá

Turismo

El pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘baño de compañera’, un encantador destino colonial rodeado de lindos paisajes

Posteriormente, el pueblo fue destruido por una tragedia, posiblemente un incendio. Por ello, tuvo una segunda fundación en 1718 con el nombre de Nuestra Señora de las Nieves de Firavitoba.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Tobasía, un acogedor de destino con historia y tradición

Economía

La principal actividad productiva del municipio es la ganadería, aunque también la agricultura y la minería tienen relevancia.

Otro de los sectores de la producción se centra en la explotación de la roca caliza para las grandes cementeras de la región.

Firavitoba, Boyacá
Este municipio boyacense cuenta con uno de los templos más grandes del país. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Situr Boyacá destaca que el principal atractivo del municipio de Firavitoba es su templo, construido totalmente en piedra entre 1873 y 1937.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Tobasía, un acogedor de destino con historia y tradición

“La basílica menor de Nuestra Señora de las Nieves es la sede de la parroquia homónima y pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Tunja. El templo está dedicado a la Virgen María bajo la advocación de las Nieves”, señala la publicación.

Otros sitios de interés de la población son el palacio municipal, la casa de la escuela de música, la Casa de la Cultura y la Casa de la Compañía.

“La iglesia de la Divina Misericordia, el parque Sor Gabriela representan un importante destino de turismo religioso; la finca Los Alisos, el cerro de Montenoa, la Peña de las Águilas, Hacienda de la Compañía, la cueva del Viejo, el Cerro de Guática son los principales destinos ecoturísticos”, subraya el sistema de información turística.

En relación con las principales festividades, en Firavitoba se celebran cada año las siguientes: “En junio se celebra el Día del Campesino; en julio, la Fiesta de la Virgen del Carmen, Fiesta de la Virgen de las Nieves, celebración Día del Campesino, Toma cultural; en agosto, las tradicionales ferias y fiestas; en noviembre, la fiesta de Las Ánimas y la de San Isidro Labrador; en diciembre, la fiesta de la Virgen del Amparo, el Aguinaldo Firavitobense, el festival del Torbellino, festival de murgas y música campesina”.