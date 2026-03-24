Turismo

El pequeño pueblo boyacense reconocido por sus expresiones culturales y religiosas, un acogedor destino a más de dos horas de Tunja

Se ubica a 123 kilómetros de la capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 9:32 a. m.
Pueblos de Colombia para visitar.
Pueblos de Colombia para visitar. Foto: Crédito: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Ofrece a sus visitantes bellos paisajes, pueblos bien conservados y actividades para los amantes de la aventura.

Uno de sus municipios es Sativasur, ubicado a 123 kilómetros de Tunja y reconocido como el de menor población en esta zona del país, con poco más de 1.000 habitantes.

De acuerdo con información del Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio en el que está ubicado actualmente Sativasur fue habitado en el pasado por los indígenas sativas quienes que “se opusieron fuerte resistencia a los invasores, bajo el mando de los caciques Lupachoque y Ocavita”.

“El primero, falleció en el cerro Cuche, mientras que el segundo venció a los españoles en el Alto de los Pendones, lo que permitió firmar un pacto de paz entre ambos grupos. El último cacique de Sátiva fue Sotopachó, quien tenía su resistencia en el sitio conocido como Bura. Finalmente, los indígenas fueron derrotados en el poblado de Chita. La región despertó gran interés por parte de Hernán Pérez de Quesada y sus tropas, debido a la alta disponibilidad de mano de obra india, al potencial agrícola de los suelos y alto volumen de lluvias”, subraya la publicación.

Turismo

Así es el pueblo que alberga una de las iglesias más imponentes de Cundinamarca; tiene 70 metros de altura

Turismo

Turismo religioso: esta es la agenda completa de actividades programadas en Cartagena para la Semana Santa 2026

Turismo

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Turismo

Revelan cuáles son los países más felices del mundo; por primera vez uno de Latinoamérica entra al top cinco

Turismo

Este es el destino de Colombia que recibe cerca del 27 % de los turistas extranjeros que llegan al país, ¿ya lo conoce?

Turismo

Turismo en Nueva York durante el Mundial 2026: cuánto gastar en transporte, comida y atracciones

Turismo

La ostentosa casa que perteneció a uno de los hombres más ricos del siglo XIX en Colombia

Turismo

El pueblo de Boyacá reconocido por sus diversos pisos térmicos y su variedad de especies, ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá cuyo nombre significa “quebrada de monte”, un destino con historia y tradición

Política

Procuraduría llamó la atención al gobernador de Boyacá porque criticó a los gobiernos de derecha: “Prefiero que me inhabiliten”

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Economía y atractivos

Las principales actividades productivas en el municipio son la agricultura, la ganadería y la minería (caliza, hierro, carbón). Además, también se elaboran una gran cantidad de artesanías.

Sativasur, Boyacá
Parque principal de Sativasur, Boyacá. Foto: Facebook de Alcaldía Municipal de Sativasur

Entre los principales atractivos se encuentra la quebrada El Casadero o Chorro blanco, cuyas aguas se dirigen al río Chicamocha. Otro lugar importante es el santuario del Señor de los Milagros de Sativasur, considerado un lugar de gran peregrinación, especialmente los últimos días del mes de enero.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Entre los principales eventos culturales del municipio se encuentran las fiestas en honor al Señor de los Milagros, donde se llevan a cabo cabalgatas, feria ganadera, verbenas con música carranguera, comparsas, fuegos artificiales, misas. “Los pobladores de Sativasur son boyacenses muy arraigados a sus costumbres culturales y religiosas desde épocas ancestrales”, señala Situr.

Y agrega: “Dar un paseo por la plaza principal de Sativasur, es devolverse en el tiempo y revivir su místico pasado. Allí se encuentra la imagen de Jesús en la Cruz, la cual -dice la leyenda- un día de eucaristía comenzó a sudar milagrosamente, convirtiéndose así en benefactor de la región y lugar de gran peregrinación”.