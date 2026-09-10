El municipio de Boyacá donde las garullas y las arepas son una delicia, un destino con tradición y atractivos naturales

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia por su combinación de historia, naturaleza, cultura y arquitectura colonial. Ubicado en la región Andina, ofrece experiencias para viajeros que buscan descanso, aventura, gastronomía y patrimonio cultural.

Uno de sus municipios es Ramiriquí, ubicado a 29 kilómetros de Tunja. Su nombre proviene de la palabra Rumirraque, que significa tierra blanca.

“Fue la primera capital de los zaques, sede del cacique Baganique. A la llegada de los españoles, el territorio que hoy ocupa el municipio se encontraba habitado por indígenas muiscas, quienes eran gobernados por el cacique Rumirraque, nombre que sería reemplazado por el actual. El historiador Miguel Triana señala que Hernán Vanegas fue el primer conquistador que llegó a tierras de Ramiriquí y saqueó el templo de Baganique, donde se hallaban importantes tesoros del poblado”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Esta publicación afirma que el primer evangelizador del poblado fue el dominico Fray Pedro Durán, “quien elevó la primera parroquia y rigió la fundación del caserío (1541). Años después, la población de Ramiriquí participó en el movimiento comunero y en 1905 se elevó a capital de la provincia de Márquez”.

Ramiriquí se extiende sobre las estribaciones de la cordillera Oriental de Colombia. Foto: Facebook - Ramiriquí Boyacá-Pagina

“El territorio que ocupa Ramiriquí cuenta con un importante legado ancestral, a pesar de infortunados hechos del pasado. En 1750, el caserío fue víctima de una epidemia de viruela que prácticamente extinguió a la población muisca asentada allí. Sin embargo, se ha podido constatar, en inmediaciones de la vereda El Encanto, la existencia de yacimientos rupestres representados en bloques y paredes rocosas, en las modalidades de petroglifo y pictografía, evento este que resulta excepcional, ya que no es común encontrar la presencia de estas dos modalidades en un mismo entorno geográfico”, agrega Situr.

Geografía y economía

Entre sus principales aspectos geográficos se destaca que Ramiriquí se encuentra sobre la cordillera Oriental y sus principales ríos son Guayas y Jenesano. La economía del municipio se mueve con base en la ganadería y los cultivos de maíz, papa, arracacha, hibias, frijol y hortalizas.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Sitios de interés

Los principales sitios de interés son las piedras donde están inscritos los petroglifos, el Alto de la Cruz, la capilla del Señor de los Tunos, el puente Camacho, la cueva del Guacamayo y la Piedra de los Mil Huecos, entre otros. En el parque principal están las efigies de José Ignacio de Márquez, presidente de la República (1837-1841) y primer presidente nacido en Boyacá, y del ciclista Mauricio Soler.

Garullas. Foto: Situr Boyacá

Gastronomía

En relación con la gastronomía, entre las principales preparaciones resaltan las arepas de maíz y queso, y las garullas, un delicioso amasijo que se elabora con maíz, cuajada y manteca de cerdo, y que suele acompañarse con masato de arroz.