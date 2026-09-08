El tesoro escondido de Boyacá: el municipio más joven que sorprende con esmeraldas, cascadas y un embalse

Boyacá guarda destinos que combinan naturaleza, aventura, cultura y paisajes capaces de sorprender a quienes buscan escaparse de la rutina. Entre ellos está Chivor, reconocido como el municipio más joven del departamento y un lugar que reúne montañas verdes, aguas tranquilas, cascadas y una tradición minera ligada a las esmeraldas.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Con cerca de 36 años de historia como municipio, Chivor se ha convertido en una alternativa para quienes quieren conocer un rincón diferente de Boyacá sin alejarse demasiado de Bogotá.

Su principal atractivo está relacionado con la riqueza esmeraldera, una actividad que hace parte de la identidad local y que despierta el interés de visitantes que llegan para conocer historias, leyendas y recorridos alrededor de la extradición de estas piedras preciosas.

Uno de los grandes protagonistas del paisaje es el Embalse de la Esmeralda, también conocido como la Represa de Chivor. Su enorme extensión permite disfrutar de actividades como kayak, paddleboard y paseos en lancha, estos últimos realizados con el acompañamiento de guías y lancheros locales.

Uno de los encantos para conocer y apreciar el lindo paisaje en Chivor, es su represa. Foto: Getty Images

Durante los recorridos también se pueden observar algunas caídas de agua que llegan hasta el embalse.

La naturaleza es otro de los motivos para visitar este municipio. Allí se encuentra la Cascada del 70, una impresionante caída de agua de aproximadamente 100 metros de altura que se convierte en uno de los escenarios más llamativos para los viajeros.

Además, los amantes de la aventura pueden recorrer túneles artesanales y caminar entre paisajes que mezclan vegetación y tradición minera.

A poca distancia, en Macanal, también está el Mirador la Mano del Minero, ubicado aproximadamente a una hora y 15 minutos de Chivor. El sitio se ha convertido en un punto atractivo para fotografías gracias a una estructura con forma de mano que sostiene una esmeralda Patricia y ofrece una panorámica de la región.

El rincón de Boyacá conocido como ‘la Jerusalén de Colombia’; tiene termales y paisajes de ensueño

Para llegar desde Bogotá, los viajeros pueden tomar la Autopista Norte hacia Chía, pasar por Tocancipá, Caghancipá y el Embalse del Sisga, y continuar hacia el Valle de Tenza.

Después de pasar por Guateque y llegar a las Juntas, se debe tomar el desvío hacia Chivor. El recorrido incluye los peajes Andes y El Roble. En transporte público, también existe la opción de viajar desde el Terminal del Salitre o el Portal Norte hacia Chivor, con pasajes desde aproximadamente $50.000.