Barrio de una de las principales ciudades del mundo prohibirá gran parte de los alquileres temporales por aumento de quejas por turistas

El popular barrio de Shinjuku, en Tokio, prohibirá más de la mitad de sus alojamientos vacacionales, incluidas viviendas de alquiler temporal anunciadas en Airbnb, informó este lunes un funcionario, tras un aumento de las quejas de residentes por el comportamiento de algunos turistas.

Conocido por su bullicioso distrito comercial y de ocio, el barrio concentra cerca del 10 % de los 42.000 alquileres temporales que hay en Japón.

Sin embargo, también cuenta con una amplia población residencial, cuyos habitantes se han mostrado cada vez más exasperados por turistas que no tiran la basura correctamente, fuman donde no deben y hacen demasiado ruido.

Un funcionario de Shinjuku encargado de supervisar los alquileres vacacionales dijo a la AFP que el distrito “planea revisar la ordenanza actual (...) para prohibir el alojamiento privado” de particulares en las zonas residenciales y en las áreas cercanas a escuelas.

“A medida que ha aumentado el número de negocios de alojamiento privado, también se han incrementado las quejas y los problemas en torno a ellos”, señaló el funcionario bajo la condición habitual de anonimato.

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Más del 50% de los alquileres de corta estancia en Shinjuku se enfrentan a una prohibición bajo las nuevas normas, añadió al precisar que el plan sería anunciado oficialmente por el alcalde de Shinjuku el martes.

La política de Shinjuku se aplicará a las propiedades ya existentes, agregó.

La medida llega mientras otras ciudades del mundo intentan endurecer las restricciones sobre los alojamientos privados disponibles en Airbnb y otras plataformas, entre ellas Nueva York y Barcelona.

Joven turista caminando por el distrito de electrónica de Akihabara, el barrio geek de Tokio, Japón. Foto: Getty Images

Como en otros lugares, el turismo excesivo se ha convertido en un problema importante en Japón.

Los residentes de Kioto y otros destinos muy concurridos han expresado su molestia por las multitudes que se toman selfis, así como por la congestión del tráfico y el aumento desmesurado de la propiedad.

En Shinjuku, el número de quejas por los alquileres vacacionales aumentó alrededor de un 40% en el año fiscal hasta marzo, indicó el funcionario.

La prohibición de Shinjuku llega después de que la Agencia de Turismo de Japón otorgara en julio a los municipios el derecho a regular los alojamientos de corta duración si “un entorno de vida y educativo tranquilo” está amenazado o si estos “obstaculizan el mantenimiento de una población permanente y de la comunidad local”.

*Con información de AFP.