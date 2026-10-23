Turismo gastronómico: la apuesta de Bogotá por siete experiencias en las plazas de mercado

Bogotá fortalece su apuesta por el turismo gastronómico con el lanzamiento de la ‘Ruta Turística de las Plazas Distritales de Mercado’, que invita a descubrir la ciudad a través de siete experiencias gastronómicas y culturales.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), estas experiencias son: comida tradicional en La Perseverancia; cacao en La Concordia; amasijos en la plaza del 20 de Julio; artesanías en la plaza del 7 de Agosto; fritanga en la plaza del 12 de Octubre; frutas en Fontibón, y hierbas aromáticas en Samper Mendoza.

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“Cada experiencia invita a conocer los productos, las preparaciones y los conocimientos que los vivanderos han transmitido de generación en generación. La ruta amplía las posibilidades de recorrer Bogotá y acerca a los visitantes a la identidad de la ciudad a través de sus sabores, sus prácticas tradicionales y las historias de quienes mantienen vivas las plazas”, señaló la entidad.

“Más que lugares de abastecimiento, estos espacios son escenarios de encuentro comunitario y patrimonio vivo. Recorrerlos permite descubrir ingredientes de distintas regiones del país, conocer preparaciones tradicionales y reconocer el trabajo de las personas que sostienen la actividad cotidiana de las plazas”, añadió.

Plaza de mercado de La Perseverancia. Foto: YouTube @ teleamiga

“Las plazas de mercado son patrimonio vivo de Bogotá y tienen un enorme potencial para fortalecer nuestro turismo gastronómico. Con la ‘Ruta Turística de las Plazas Distritales de Mercado’ conectamos a los visitantes con los sabores, las tradiciones y las historias de nuestros vivanderos, protagonistas de estos espacios y guardianes de conocimientos que pasan de generación en generación. Este trabajo también permite vincular el turismo con el desarrollo económico local y reconocer el valor cultural de quienes hacen de nuestras plazas lugares únicos para descubrir Bogotá”, afirmó Ángela Sofía Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

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La gastronomía, una oportunidad para el turismo

El contexto turístico refuerza la importancia de esta apuesta por la gastronomía, según señaló la entidad. En 2025, Bogotá recibió 14,6 millones de visitantes, cerca de dos millones de ellos internacionales. Según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, la gastronomía fue uno de los principales intereses del 59,3 % de los turistas internacionales, mientras que el 50,6 % manifestó interés en la cultura.

Además, la alimentación representó el 24,2 % del gasto de los turistas internacionales y el 27,2 % del gasto de los turistas nacionales que visitaron la ciudad durante 2025. “Estas cifras evidencian las oportunidades para conectar la oferta gastronómica con experiencias culturales y fortalecer los vínculos entre el turismo y los negocios locales”, agregó el IDT.