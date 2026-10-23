La gastronomía se ha consolidado como parte de la identidad de muchos destinos, debido a que permite descubrir la identidad, la historia y las tradiciones de cada región a través de sus sabores.

El cálido municipio de Cundinamarca, donde la gallina criolla es una delicia, un destino ideal para disfrutar de la naturaleza

La diversidad geográfica y climática del país se refleja en ingredientes autóctonos y preparaciones emblemáticas, como la bandeja paisa, el ajiaco bogotano, el mute santandereano y los amasijos boyacenses, que despiertan el interés de los viajeros.

Dada su importancia y que para muchos viajeros este es uno de los aspectos que más llama la atención en sus viajes, muy cerca de Bogotá hay diversidad de lugares que vale la pena visitar para disfrutar de sus encantos gastronómicos y uno de ellos es Villapinzón.

Este municipio, ubicado a unos 80 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Almeidas, es un lugar con paisajes naturales, tradición campesina y riqueza cultural, ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad y el turismo contemplativo, así como del ecoturismo, pero también para quienes quieren disfrutar de una rica picada o un plato de cordero asado.

La fritanga de Villapinzón es imperdible. Foto: Getty Images

La plataforma Detour, de la Gobernación de Cundinamarca, indica que allí la picada campesina reúne ingredientes como rellena, chorizo, longaniza, queso de cabeza y papa criolla, siendo una gran opción para los viajeros.

En cuanto al cordero, es una preparación muy tradicional en este municipio, pues al ser de clima frío y montañoso, la cría de ovejas ha sido históricamente una de las actividades más importantes y, al tener rebaños disponibles para la lana, la carne de cordero se convirtió de forma natural en la proteína local por excelencia.

Muy cerca de Bogotá, el rincón de Cundinamarca famoso por sus frutas y paisajes de montaña; perfecto para el ecoturismo

Destino perfecto para el ecoturismo

En las tierras de este destino cundinamarqués, la vegetación es diversa. De acuerdo con Detour, en sus paisajes abundan pinos, eucaliptos y sauces, mientras que sus bosques albergan especies nativas como cedros, arrayanes y encenillos.

Entre sus principales atractivos sobresale el páramo de Guacheneque, reconocido por ser la cuna del río Bogotá, con sus paisajes de niebla y extensiones de frailejones que brindan un ambiente ideal para conectar con la naturaleza.

El Páramo de Guacheneque es uno de los principales atractivos de Villapinzón. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

También está el Pozo de la Nutria, un rincón natural de aguas cristalinas rodeado de vegetación. Las tradiciones locales se mantienen vivas a través de celebraciones como las fiestas de la Virgen del Carmen, en julio; el Día del Campesino y el aniversario municipal, en octubre, y el Festival Turístico y Agropecuario, en diciembre.

A esto se suman los tejidos de lana y las técnicas de hilado artesanal, expresiones que forman parte de la identidad de este municipio de montaña y que han pasado de generación en generación.