El municipio antioqueño que tiene nombre de conquistador, un lugar para disfrutar de la naturaleza

El departamento de Antioquia es uno de los más atractivos de Colombia.

Uno de sus municipios es Valdivia, ubicado a 162 kilómetros de Medellín, aproximadamente a cuatro horas de distancia en vehículo.

Esta población es conocida como la ‘puerta de oro del Bajo Cauca antioqueño’ y se caracteriza por sus extensas llanuras que han permitido el impulso de la industria lechera.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Historia

El territorio del municipio fue habitado inicialmente en el siglo XIX por un grupo de exploradores que se instalaron en la zona para cultivar caña de azúcar y café. Sin embargo, posteriormente, deciden emigrar debido al difícil acceso.

“Años más tarde, en 1879, los pioneros Braulio Berrío, Pio Claudio Gutiérrez, Luz María Cuartas, Dimas Madrigal y Anacleto Zapata procedieron a ubicarse al Alto de los Congos, fundando así un asentamiento al que designaron por nombre Conguital”, señala la Gobernación de Antioquia.

Valdivia se convirtió en 1892 en corregimiento de Yarumal. Luego, de 1912, fue erigido como municipio y recibió su nombre en homenaje al conquistador español Andrés de Valdivia.

Su territorio es cruzado de sur a norte por la carretera troncal de occidente, llamada troncal del norte, vía que conduce a la costa atlántica. Por tanto, este municipio es quien marca el límite entre las tierras frías y lecheras del norte con las calurosas sabanas ganaderas del Bajo Cauca.

Atractivos

Entre sus atractivos se encuentra el Balneario Cachirimé. Se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal, “este paraíso natural dispone de gran variedad de piscinas, charcos y cuerpos de agua, perfectos para vivir un momento relajante contigo mismo o en familia”, señala Antioquia Travel.

El pueblo antioqueño con más de 400 años de historia: un mágico lugar rodeado de imponentes cañones y montañas

Otro lugar destacado es el corregimiento Puerto Valdivia. Se encuentra situado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, se ha convertido en un paso obligado a la hora de visitar Valdivia, debido a su arquitectura y sus vistas del río Cauca.

La cascada Chorros Blancos es otro cuerpo de agua destacado. Ubicada en la vereda del mismo nombre, es una cascada de cerca de 40 metros de altura.

El puente José María Córdova es un atractivo adicional y conecta el norte del departamento con la subregión del Bajo Cauca.

Finalmente, está la Casa de la Cultura Braulio Berrío. Lleva el nombre del primer alcalde del municipio y es un lugar clave para el esparcimiento y para aprender múltiples expresiones del arte.