El Concejo de Nueva York votó el jueves a favor de prohibir los carruajes tirados por caballos que pasean a los turistas por Central Park a partir del 1 de junio de 2028.

Los más de 160 caballos de tiro no podrán ser vendidos a un matadero ni destinados a otras actividades de calesa.

El alcalde Zohran Mamdani deberá ahora promulgar esta medida. En el pasado indicó que estaba a favor de la prohibición, aunque expresó preocupación por los trabajadores del sector.

El plazo de entrada en vigor busca ayudar a los cerca de 150 cocheros que trabajan en el lugar a encontrar un nuevo empleo, señaló la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin.

La ley prevé que la administración de Nueva York estudie la posibilidad de un mecanismo de compensación para los titulares de licencias, añadió.

Estos son los 10 rascacielos más fotografiados durante 2025

El sindicato de trabajadores que representa esta actividad, que se remonta al siglo XIX, había anunciado ya el miércoles su intención de impugnar esta prohibición ante la justicia.

El presidente Donald Trump, originario de la ciudad, lamentó en su red Truth Social el fin de lo que calificó de “experiencia neoyorquina por excelencia” y de una “Gran Tradición”.

El conductor de un carruaje de caballos permanece junto a su caballo en el Central Park de la ciudad de Nueva York. Foto: NurPhoto via Getty Images

La organización de defensa de los derechos de los animales PETA, que anunció una donación de 50.000 dólares para financiar la atención de los caballos, celebró en un comunicado el fin de lo que llamó una “industria ignominiosa”.

Guía práctica para visitar y conocer el Palacio de Versalles en un día

Estos carruajes son objeto de debate desde hace casi veinte años entre defensores de la causa animal y cocheros.

La muerte de un pasajero indio de 18 años en un accidente en junio aceleró la adopción de esta medida.

El paseo poco conocido en Nueva York por menos de 5 dólares

Un viaje que toda persona debe hacer, aunque sea una vez en la vida, es la visita a Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Visitar la Gran Manzana, como se le conoce a esta mítica ciudad, es sumergirse en una metrópoli con rascacielos icónicos, barrios llenos de historia y una energía cultural única que atrae a millones de turistas todos los años.

En medio de esta gigantesca ciudad existe un paseo secreto que muy pocos conocen, pero el cual es ideal para hacer. Esta es otra forma de recorrer las calles icónicas de Nueva York.

Visitar la Gran Manzana, como se le conoce a esta mítica ciudad, es sumergirse en una metrópoli con rascacielos icónicos, barrios llenos de historia y una energía cultural única. Foto: Getty Images

Se trata del NYC Ferry, una red pública de rutas de ferry de Nueva York, que permite recorrer la Gran Manzana sin gastar un dineral. Un tiquete para acceder a este medio de transporte cuesta menos de 5 dólares. Este ferry, que se desplaza por el East River y el río Hudson, les da la posibilidad a los turistas de conocer cuatro de los cinco distritos de la localidad.

En el sitio web oficial de la empresa encargada de prestar este servicio, se detalla que cada ruta cubre distintos lugares de Nueva York, conectando barrios residenciales y comerciales con los puntos más emblemáticos de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Además, desde el portal turístico Get Your Guide, destacan este tipo de experiencia, dado que es una forma muy económica de recorrer lugares icónicos de esta ciudad, y lo mejor de todo, sin complicaciones.

En la actualidad, existen seis líneas del NYC Ferry que los viajeros y locales pueden tomar para descubrir lo mejor de esta localidad, que está conformada por East River, Astoria, South Brooklyn, Soundview, Rockaway y St. George.

*Con información de AFP.