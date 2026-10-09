Polémica en Estados Unidos: agente del ICE disparó a un migrante frente a un niño de cinco años

Un migrante dominicano resultó herido de bala el jueves por un agente de la policía federal de inmigración (ICE) cuando estaba en un auto con un niño durante una operación en Nueva York.

Agentes realizaban un operativo “para arrestar a un ciudadano dominicano en situación irregular, condenado” en varias ocasiones, declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde en el barrio de Marble Hill, en el distrito del Bronx.

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“Durante la intervención, un agente de ICE hizo uso de su arma de fuego y el individuo resultó herido. Los agentes (...) le prestaron ayuda de inmediato. El hombre está con vida y fue trasladado a un hospital local”, añadió.

Durante una rueda de prensa en el lugar de los hechos, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, denunció “un incidente indignante”, según aseguró. “Los agentes del ICE rodearon el vehículo del hombre antes de abrir fuego. Llevaban chalecos de construcción y mascarillas que les ocultaban el rostro. No había nada que permitiera identificarlos razonablemente como agentes”, afirmó.

El automóvil que pertenecía a un hombre que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AFP

“La calle estaba abarrotada de familias y niños (...). Un menor de cinco años iba sentado en el asiento trasero. Gracias a Dios, no ha sufrido ningún daño físico”, declaró el alcalde.

Según el DHS, el individuo implicado “estaría vinculado a la banda de los Trinitarios, la misma que hirió brutalmente de un disparo a un agente de la patrulla fronteriza el año pasado”.

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“Este extranjero en situación irregular (...) había sido arrestado por la policía de Nueva York el 7 de diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad unos días después debido a las políticas irresponsables” atribuidas por el gobierno a los demócratas, dijo el DHS.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ofrece una actualización a la prensa sobre el tiroteo protagonizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el distrito del Bronx, Nueva York. Foto: AFP

La ciudad de Nueva York, bastión demócrata, mantiene una relación tensa con la policía migratoria federal, con la que limita su cooperación al máximo. Esto no ha impedido una fuerte intensificación de la actividad de la agencia en la metrópolis desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

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Mamdani también afirmó haber intentado “negociar” por teléfono con el presidente Trump y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, “la liberación” del hombre herido. “Estas negociaciones fracasaron. Hace unos instantes, el ICE ha subido al hombre a un vehículo camuflado y se lo ha llevado a toda prisa”, prosiguió el alcalde.

La gobernadora estatal, Kathy Hochul, llamó por su parte a las autoridades federales a aclarar “las circunstancias de este incidente”.

*Con información de AFP.