Tres trillizos colombianos de 19 años de edad fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Bessemer, Alabama.

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Nancy Mirella Velásquez, su madre, habló por primera vez y se sinceró sobre la difícil situación que está viviendo por cuenta de esta decisión de las autoridades norteamericanas.

Los jóvenes son Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez, quienes fueron detenidos el pasado 5 de noviembre cuando se movilizaban hacia su sitio de trabajo junto con un amigo.

Desde ese momento, los cuatro están en poder de las autoridades migratorias y la madre de tres de ellos pide de manera desesperada conocer cuál es su situación actual.

Estos son los tres trillizos detenidos por ICE. Foto: Univisión

“No puedo con el dolor que tengo. (...) Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”, dijo en diálogo con el medio Univisión.

La mujer fue deportada a Colombia el pasado mes de julio y, tan solo dos días después de esto, los médicos le confirmaron que tenía cáncer. Por lo mismo, esta situación se suma al dolor e incertidumbre que siente por sus hijos.

De acuerdo con el medio mencionado, Nancy Mirella fue sometida a una operación en terapia intensiva y, una vez despertó, lo único que hizo fue preguntar por sus tres hijos.

Los dolores que hoy en día tiene se suman a la preocupación por los jóvenes, algo que le ha hecho más difícil la recuperación.

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“Con los dolores tan fuertes que siento en mi cirugía, estoy a punta de hidromorfona, que es un compuesto de la morfina, porque es lo único que me quita el dolor”, dijo la mujer.

Univisión indicó que los tres hermanos llegaron a Estados Unidos en mayo de 2023, es decir, cuando todavía eran menores de edad y fueron entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

De acuerdo con la familia, los jóvenes ingresaron a territorio norteamericano a través de un proceso de asilo político y, de hecho, contaban con los permisos para trabajar hasta el 2030.

Al parecer, en estos momentos permanecen en el Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie, en Luisiana, a la espera de cómo avanza su proceso. Esto ha traído también problemas económicos a la familia, ya que ellos aportaban para su sostenimiento y para el tratamiento de su mamá.

Los operativos del ICE han sido duramente criticados a nivel mundial. Foto: Colprensa.

ICE entregó un comunicado a Telemundo en el que precisó que la detención se dio debido a que los trillizos permanecían en el país de manera irregular, por lo que estarán en custodia a la espera de su deportación.

“Es importante aclarar: tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo NO otorga un estatus legal en los Estados Unidos”, señaló la institución.

La familia de Duván, Esteban y Thomas está buscando ayuda para cubrir los honorarios de abogados de inmigración que ayuden a solucionar el tema, además de otros gastos relacionados con el caso.