La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) confirmaron previamente que hoy martes, se realizaría una prueba alrededor de las 2:20 p. m., hora del este.

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Se trata de un simulacro que se lleva a cabo tras una reciente ola de interrupciones tecnológicas que afectaron a Microsoft Outlook y a bancos estadounidenses, y que provocaron la paralización de las operaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).

A la hora programada, millones de televisores y dispositivos recibieron la imagen de la prueba de emergencia emitida por la agencia Federal que decía:

“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alertas de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema), que abarca todo Estados Unidos desde las 2:20 p. m. del 17 de noviembre de 2026 hasta las 2:35 p. m. Esta es únicamente una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”, dice el mensaje.

This was the Emergency Alert Test https://t.co/nFQ8xBIMD2 — Jeff Storobinsky (@JeffStorobinsky) November 17, 2026

“ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alertas de Emergencia. Este sistema fue desarrollado por operadores de televisión abierta y por cable, en cooperación voluntaria con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Comisión Federal de Comunicaciones y las autoridades locales, con el fin de mantenerlo informado en caso de una emergencia”, se lee en el texto.

Las emisoras de radio y televisión de todo el país interrumpieron su programación para emitir un mensaje de prueba que durará aproximadamente un minuto.

El sistema de alerta garantiza que las personas tengan la información crucial que necesitan para mantenerse a salvo en caso de emergencia, declaró el administrador de Fema, Cameron Hamilton, en un comunicado.

Las pruebas “nos permiten identificar y solucionar posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”, dijo.

se observa el edificio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) Foto: Getty Images

Por ley federal (la Ley de Modernización de IPAWS de 2015), Fema está obligada a realizar estas pruebas a nivel nacional al menos una vez cada tres años para verificar que la infraestructura funcione antes de una emergencia real.

Sin embargo, a diferencia de las pruebas recientes, el ejercicio de hoy se envió únicamente por radio, televisión, cable y satélite, sin activar las alertas inalámbricas en teléfonos celulares (WEA)