El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este 17 de noviembre de 2016 que se toma “muy en serio” cualquier amenaza contra Washington, después de la aparición de informaciones según las cuales Irán planeaba atacar altos funcionarios en la capital, posiblemente con una bomba radioactiva, que lleva el nombre de “bomba sucia”.

“Nueva información de inteligencia de EE.UU. indica que Irán está desarrollando planes para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Trump mediante la detonación de una denominada bomba sucia o un arma química en Washington, mientras los funcionarios siguen debatiendo si Irán puede o intentará ejecutar semejante complot, según siete funcionarios estadounidenses”, señaló CNN.

Estados Unidos desplegó portaviones nuclear en Oriente Medio tras la escalada de tensiones con Irán

Benjamín Netanyahu insiste en formar un gobierno de unidad nacional en Israel para hacer frente a Irán

“Una “bomba sucia” es un dispositivo de dispersión radiológica, como lo define el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), compuesto por un explosivo convencional, como la dinamita, y un material radioactivo de uso civil y relativamente fácil de hallar, como el cesio-137 utilizado en todo el mundo en medicina y otros usos. Al estallar, el material radioactivo, que puede estar presente en forma de polvo o pequeños trozos llamados “pellets”, se dispersa en los espacios aledaños, contaminándolos", agregó el medio estadounidense.

Un retrato de personas con máscaras de gas en un entorno ecológicamente deteriorado Foto: Getty Images/iStockphoto

Preguntado al respecto durante una visita a Filipinas, Trump respondió: “Si existe (tal amenaza), pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. Y agregó: “Espero que no sea así, pero nos lo tomamos muy en serio porque resulta que están locos”.

Citando siete funcionarios anónimos, la cadena estadounidense CNN señaló que, según los servicios de inteligencia, Irán preparaba ataques a altos cargos del gobierno de Trump con una bomba sucia, que mezcla explosivos con material químico o radioactivo.

Según las fuentes citadas por el medio, el plan iraní parecía más un intento de tener opciones abiertas que “un indicio de un ataque inminente”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aseguró que era una información “inventada” que buscaba “preparar el terreno” para “nuevas agresiones y atrocidades”.

Con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas, Irán lanzó tres ataques en los últimos cinco días sobre Baréin, que acoge una gran base del ejército estadounidense. Catar, mediador clave en el conflicto, hizo un llamado a la “contención” y advirtió sobre el riesgo de una escalada.

Señal de advertencia: peligro nuclear Foto: Getty Images

“El estallido de una “bomba sucia” genera entonces daños potencialmente millonarios, ya que la zona debe ser evacuada y descontaminada, y esto puede incluir la demolición de estructuras y el necesario retiro de los escombros, como señala la organización centrada en la no proliferación Nuclear Threat Initiative (NTI). Los CDC advierten, sin embargo, que el polvo y el humo radioactivos resultantes de la explosión podrían ser peligrosos si son inhalados, y se deben tomar las medidas adecuadas, incluyendo la evacuación, en caso de estar cerca de la explosión de una ‘bomba sucia’”, agregó la cadena de Atlanta.

El 3 de noviembre de 2022, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, indicó que hasta ahora no ha detectado “ninguna señal de actividades nucleares no declaradas” durante las inspecciones de tres sitios de Ucrania, que las solicitó tras ser acusada por Rusia de fabricar una “bomba sucia”.

“Nuestra evaluación técnica y científica de los resultados que tenemos hasta ahora no ha mostrado ninguna señal de actividades no declaradas ni de materiales [sospechosos] en estos tres lugares”, declaró el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en un comunicado.

“Informaremos de los resultados de las muestreos ambientales tan pronto como sea posible”, agregó Grossi. Los tres lugares inspeccionados fueron el Instituto de Investigaciones Nucleares de Kiev, una planta de procesamiento de minerales en Zhovti Vody y una planta de fabricación de maquinarias en Dnipro.

“En los últimos días, los inspectores han podido llevar a cabo todas las actividades que el OIEA había programado y tuvieron libre acceso a los lugares”, apuntó el comunicado.

Estas inspecciones se producen a instancias del gobierno ucraniano, después de que Rusia la acusara en respuesta a las acusaciones de Rusia de planear la utilización de un arma con carga radiactiva o biológica “para poder decir más tarde que fue Rusia quien llevó a cabo un ataque nuclear”.