Una nueva decisión judicial se produjo en las últimas horas en el proceso que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos.

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La jueza Analisa Torres autorizó mantener bajo reserva tres documentos que contienen la estrategia de defensa del exmandatario venezolano para intentar desestimar los cargos penales presentados en su contra.

Según un documento conocido por NTN24, los abogados de Nicolás Maduro habían pedido a la jueza mantener en secreto 3 documentos en los que se presentaban los argumentos de la supuesta inmunidad del exdictador venezolano, presentado a la justicia norteamericana.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU. Foto: @NicolasMaduro

Se trata de material que el gobierno federal había designado como acceso exclusivo para los abogados y el contenido también está plasmado en dos escritos que han presentado los abogados en el marco del juicio que se adelanta contra Maduro.

La jueza permitió que los documentos permanezcan bajo sello, mientras que los escritos disponibles al público contienen textos tachados por cuestión de seguridad.

Hasta este momento se desconoce qué contiene ese anexo y cómo lo planea usar la defensa de Nicolás Maduro para sustentar su solicitud de inmunidad, según NTN24.

El pasado mes de octubre, Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de nuevos cargos de tortura presentados en su contra en Estados Unidos.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York acusados de conspiración para cometer actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.

Según la acusación formal, la pareja utilizó la tortura para “intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros”.